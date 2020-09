Bolsonaro tem alta e deixa hospital após cirurgia de remoção de cálculo na bexiga

O presidente Jair Bolsonaro recebeu alta e deixou o Hospital Albert Einstein na tarde deste sábado, depois de ter passado na manhã da véspera por uma cirurgia para remoção de cálculo na bexiga, com previsão de retornar ainda neste sábado a Brasília.

Bolsonaro saiu da unidade sem conversar com jornalistas que o aguardavam do lado de fora por volta das 13h15. De acordo com boletim médico divulgado mais cedo pelo Albert Einstein, o presidente teve “ótima evolução clínica”.

Mais cedo, a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, publicou no Instagram uma foto em que o presidente aparece sorrindo vestindo uma camisa do Ferroviário do Ceará, equipe que disputa a terceira divisão do Campeonato Brasileiro.

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, divulgou no Twitter uma foto de Bolsonaro na cama do hospital com a primeira-dama sentada ao seu lado.

“Nosso presidente @jairbolsonaro passa bem, com recuperação rápida e sem intercorrências. Deus te abençoe!”, escreveu o ministro.

A cirurgia de Bolsonaro, de 65 anos, foi realizada na manhã de sexta-feira, durou 1h30 e transcorreu sem intercorrências, disse o hospital na véspera.

O cardiologista Leandro Echenique, um dos responsáveis pelo tratamento de Bolsonaro, disse, ainda na sexta, que o cálculo retirado da bexiga do presidente tinha 4,5 centímetros, maior do que mostravam os exames pré-operatórios.

Após ser esfaqueado durante a campanha presidencial de 2018, Bolsonaro passou por quatro cirurgias relacionadas ao ataque. A primeira, de emergência, em Juiz de Fora (MG), onde ocorreu o atentado contra ele. Depois foram intervenções realizadas em São Paulo, para desobstrução intestinal, retirada de uma bolsa de colostomia e correção de uma hérnia. (Reuters)