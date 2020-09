Em Goiânia, candidatos se destacam na campanha pelas redes sociais.

Demonstrando força nas eleições de 2018, as redes sociais deverão ocupar ainda mais espaço nas eleições municipais de 2020 devido a campanha de rua e realização de comícios terem sido impossibilitados pela pandemia da COVID 19.

Em Goiânia, dos mais de 1000 candidatos a vereador que disputam uma vaga na Câmara Municipal, alguns se destacam nesse início de campanha pela forte presença nas redes sociais, que é o caso do repórter Átila Marques (PL), da advogada Desirée Peñalba (DEM) e do empresário Victor Salatiel (PRB). Esses postulantes largam na frente por terem mais de 10 mil seguidores no instagram e publicações com mais de 1000 curtidas, bem acima de vários políticos tradicionais.

Já entre os atuais mandatários, o jovem vereador Lucas Kitão (PSL) se destaca entre os colegas da Câmara pelo auto engajamento dos seus eleitores que compartilham seus stories e por fazer publicações dinâmicas, envolvendo assuntos além da política, como tecnologia e empreendedorismo.

Entretanto, eles afirmam que não adianta apenas fazer publicações de qualidade e impulsionar nas redes sociais como muitos fazem, mas também que é necessário dialogar com os eleitores, escutar suas demandas, seja através de lives com lideranças ou respondendo os comentários dos seguidores.