Enel oferece oportunidades de capacitação profissional   

A Enel Distribuição Goiás, por meio do projeto Enel Compartilha Oportunidade, está com inscrições abertas para oficinas gratuitas de capacitação profissional, que passarão a ser realizadas de forma online por conta da pandemia do coronavírus. Para aqueles que finalizarem o treinamento, a empresa também vai custear 100 inscrições em cursos profissionalizantes do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

As oficinas de capacitação profissional orientam sobre empregabilidade e dão recomendações sobre como se comportar em uma entrevista de emprego e desenvolver um currículo, além de trabalhar temas como marketing pessoal, ética profissional e uso inteligente das mídias sociais. Para participar, basta ser cliente da Enel Distribuição Goiás e ter idade entre 18 e 40 anos de idade. As inscrições podem ser feitas pelo link: https://forms.gle/vYk5XKC3yxaFe95B9 até o dia 18 de outubro.

A Enel também vai sortear 100 inscrições em cursos profissionalizantes do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) para aqueles que finalizarem as oficinas. Entre as opções estão montagem e assistência técnica de computadores; redes de computadores e assistente administrativo. Os cursos têm carga horária de 90 horas e serão realizados de segunda a sexta-feira, com 2h30 de aula por dia, também de forma online. O sorteio será realizado no dia 20 de outubro.

De acordo com o responsável por Sustentabilidade da Enel Distribuição Goiás, Adriano Faria, os impactos positivos das oficinas são visíveis. “Os participantes têm a chance de desenvolver o autoconhecimento e a autoconfiança, ferramentas que podem fazer diferença na hora das seleções realizadas pelas empresas”, comenta.

O Enel Compartilha Oportunidade chegou a Goiás em 2018 e já contabiliza em torno de 5,5 mil beneficiados com as oficinas de orientação profissional, 126 eletricistas formados nos cursos oferecidos e 101 jovens contratados por empresas parceiras do projeto. O objetivo da iniciativa é desenvolver projetos de capacitação para o mercado de trabalho destinados a jovens e adultos, auxiliar na criação de redes de empregadores com empresas parceiras, encaminhar currículos e acompanhar o desenvolvimento profissional dos participantes.