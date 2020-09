Vanderlan recebe juventude da coligação Goiânia em um Novo Momento

O candidato do PSD à prefeitura, Vanderlan Cardoso, recebeu a juventude da coligação Goiânia em um Novo Momento para uma conversa sobre os rumos que a cidade deve ter a partir de janeiro de 2021. As lideranças do PSD, PSC, DEM, PP, PMN e Avante apresentaram suas ideias e ouviram as propostas do candidato.

“Fico honrado com a juventude que está cheia de ideias para serem incorporadas ao nosso plano de governo. Nessa área da juventude, vamos desenvolver ações concretas. Jovem quer uma oportunidade de se qualificar, de ter o seu primeiro emprego ou ter ou seu próprio negócio. Eu tive a minha empresa menor de idade. Meu pai teve que me emancipar. Nosso projeto voltado para o jovem é investir maciçamente na qualificação profissional”, pontuou Vanderlan.

Para o coordenador da campanha e presidente metropolitano do PSD, Simeyzon Silveira, os jovens vão fazer a diferença nessa eleição, pelo engajamento nas redes sociais e a vontade de conhecer as propostas para votar em quem realmente acredita. “Vocês todos que estão dentro dos partidos tem essa missão de passar para a militância a nossa mensagem, de um projeto no qual vocês acreditam e vão lutar por ele”.

Os representantes da juventude dos partidos no encontro reforçaram o que Vanderlan defende, de que o jovem está pensando em empreender e não mais apenas em conseguir o primeiro emprego. Segundo eles, as oportunidades de lazer, cultura e esportes devem estar em todos os lugares, e não é só construir campos de futebol, é trazer o jovem da periferia para viver o centro da cidade e participar da vida cotidiana.

O candidato frisou que essa campanha estará mais nas redes sociais do que nas ruas, em razão da pandemia do novo coronavírus. “Mas não devemos nos acomodar. As pesquisas podem nos dar uma informação animadora. Mas é preciso trabalhar forte todos os dias. Não existe eleição ganha e nem eleição perdida”.

Vanderlan também falou da admiração e respeito que tem pelos outros treze concorrentes. “Só deles terem colocado os nomes merecem o nosso respeito”. E deixou uma mensagem, que ele chamou de missão para toda a juventude da coligação e de outros partidos que decidiram seguir o projeto. “A missão é levar a nossa mensagem com muita firmeza, honestidade e seriedade”.

Participaram Arthur Moreira (PSC), Guilherme Silva (PSD), Igor Almeira (PTB), João Batista Filho (DEM), João Vitor Mendonça (PRP), José Arthur Cardoso, Lis Marques (PMN), Marcus Vinícius Schroder (Avante), Matheus Barcelos (DEM), Murilo Marques (PSD), Ruy Alves (Avante) e Valter Calisto (Avante).

A coligação Goiânia em um Novo Momento é composta por sete partidos, incluindo o PSD, que encabeça a chapa: PSD, PSC, Democratas, Progressistas, PTB, PMN e Avante.