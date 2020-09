Alerta para onda de calor em todo o Estado

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), subordinado à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), alerta para onda de calor que deve ocorrer em Goiás nos próximos dias. A previsão é de temperaturas elevadas e umidade relativa do ar abaixo do recomendado para a saúde humana prossegue até o dia 4 de outubro.

Como medida preventiva, técnicos da Semad solicitam da população cuidado para que não surjam novos focos de queimadas, uma vez que temperaturas altas e umidade relativa do ar muito baixa são cenários favoráveis ao surgimento de novos focos. Nesta segunda-feira (28/09), por exemplo, a temperatura máxima registrada em Goiânia foi de 37,6º C.

De acordo com o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), André Amorim, o alerta de onda de calor pode ser renovado, dependendo do comportamento do tempo para os próximos dias. É que, segundo ele, não há prognóstico de precipitação – chuvas –, até o dia 6 de outubro. “Isso vale para todo o Estado”, alerta.

Recomendações que devem ser seguidas numa onda de calor:

– Evitar sair de casa nas horas de máximo sol, principalmente entre 11 e 5 horas.

– Beber água com frequência;

– Vestir-se com roupas leves;

– Utilizar protetor solar;

– Evitar a propagação de queimadas.