Dra. Cristina garante candidatura à Prefeitura de Goiânia e explica procedimentos jurídicos

Em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, 29, na Câmara Municipal de Goiânia, a vereadora Dra. Cristina (PL) afirmou que, desde que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aceitou sua candidatura à prefeitura, a campanha foi retomada. Ao lado da advogada Nara Bueno, ela garantiu que não sai atrás de nenhum outro candidato. Apenas não possui CNPJ, o que a impede de fazer gastos, mas todo o trabalho segue feito de maneira voluntária. Dra. Cristina destacou, por exemplo, que já confirmou participação em debates e sabatinas que serão promovidos nos próximos dias por veículos de comunicação. “Estou em campanha desde que a candidatura foi aceita. O meu plano de governo, inclusive, já está registrado”, disse.

Antes da coletiva, Dra. Cristina e Nara registraram uma queixa crime contra o PL no Ministério Público. De acordo com elas, o partido fraudou documentos que foram entregues à Justiça Eleitoral. O caso também foi levado à Polícia Federal, já que o crime transcende a eleição e afeta o estado democrático direito. O PL, segundo a jurista, desrespeitou escolha feita em convenção e fraudou a ata. Além do vídeo do evento, há testemunhas que comprovam a irregularidade. “É preciso apurar quem está envolvido na fraude. Pedimos também a impugnação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) da coligação de Maguito”, explica Nara Bueno.

A advogada afirmou também que Dra. Cristina deve ir até o fim na campanha, mesmo que sejam apresentados recursos contra a decisão do TSE. “Esperamos que não chegue a tanto, mas o caso pode ser levado até o Supremo Tribunal Federal (STF)”, afirma. Por enquanto, o nome de Dra. Cristina aparece dividindo a mesma coligação do candidato do MDB, Maguito Vilela, mas a jurista acredita que logo a questão será revista e o PL retirado da coalizão.