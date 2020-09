“Integrado a Você” promove palestra com jornalista Cleisla Garcia  

O Colégio Integrado promove nesta terça-feira, 29 de setembro, uma edição especial do projeto “Integrado a Você”. A jornalista goiana Cleisla Garcia, autora do livro Sobre Viver, ministra a palestra gratuita “Um aprendizado amoroso e coletivo sobre viver”. O evento acontece a partir das 19 horas e, para participar, basta se inscrever no link: http://bit.ly/IntegradoAVoce . As inscrições são gratuitas e abertas ao público.

O objetivo do projeto “Integrado a você” é debater temas atuais e construir, cada vez mais, um ambiente sociomoral e de convivência ética, apostando sempre no diálogo como o caminho. Com o intuito de esclarecer sobre a campanha “Setembro Amarelo”, Cleisla vai abordar temas importantes como o suicídio, a relação entre o abuso das tecnologias e os riscos de transtornos mentais e distúrbios de comportamento, bullying e risco de baixo rendimento, evasão escolar, entre outros.

Sobre a palestrante

Formada em Jornalismo, Cleisla Garcia começou sua carreira aos 17 anos. Atualmente, trabalha no Núcleo de Reportagens Especiais do Jornal da Record. Entre suas conquistas profissionais está o Prêmio Vladimir Herzog de 2007 pela série “Guerreiras do Brasil”, que mostra a trajetória de mulheres que dedicam a vida à luta pela cidadania e direitos humanos. Em 25 anos de carreira, Cleisla já realizou coberturas especiais em países como Portugal, Espanha, Panamá, Guatemala e Tailândia. Na África Austral, na Namíbia e Botsuana, denunciou a crueldade do extermínio de elefantes por conta da atuação dos traficantes internacionais do marfim. No Camboja, revelou a violação dos direitos humanos depois do regime ditatorial Kmer Rouge, que destruiu o país e o tráfico de crianças para a Europa.

Sobre o livro

Quando foi escalada para participar da série de reportagens “Suicídio – Alerta aos jovens”, da Record TV, a jornalista Cleisla Garcia não podia imaginar os relatos que ouviria ou os dados aos quais teria acesso. A cada nova entrevista sobre o tema, uma nova porta se abria e revelava não apenas estatísticas assustadoras – como o número de suicídio entre jovens ter atingido 5,7 casos para cada 100 mil habitantes -, mas o que é possível fazer para ajudar quem está pensando em tirar a própria vida? O que leva pessoas aparentemente saudáveis e felizes a cometer suicídio? Quais sinais quem está pensando em se matar emite antes de tentar? Existe um perfil suicida? Como o jogo Baleia Azul, que aterrorizou pais, recruta jovens para seus desafios mortais? Filmes e séries, como 13 reasons why, podem mesmo levar pessoas a cometer suicídio ou podem servir de alerta para pais e familiares?

Em Sobre Viver, Cleisla aprofunda sua pesquisa e vai além do que foi mostrado na TV. Ela traz as respostas para essas e outras perguntas por meio de relatos de jovens que tentaram tirar a própria vida – e sobreviveram para contar -, familiares que buscam se reerguer após a perda trágica de um ente querido, médicos, psicólogos e voluntários que lutam pela prevenção ao suicídio, causa de morte que, no mundo, já ultrapassa o número de homicídios. Todos os direitos autorais do livro são revertidos a ONGs que trabalham na prevenção do suicídio e instituições que cuidam da saúde mental de jovens e adultos.