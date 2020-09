Projeto Madalena Caramuru discute democratização de acesso ao Livro no Brasil

Mais de 70% da população brasileira não frequenta bibliotecas públicas. Livrarias também têm acesso restrito, por estarem concentradas em capitais, especialmente no Sul e no Sudeste do Brasil. A democratização de acesso ao livro, à leitura e à escrita é o tema do segundo seminário do Projeto Madalena Caramuru que, nesta quarta, 30, às 9 horas, tem como convidado o fundador do Instituto de Leitura Quindim, Volnei Canônica. Com apoio do Fundo de Arte e Cultura de Goiás, a atividade integra o programa de capacitação on-line para gestores de bibliotecas públicas e será transmitida pelos canais da Nega Lilu Editora no Facebook e no Youtube.

Segundo Volnei Canônica, falta o entendimento de que a leitura é uma necessidade e um direito humano, uma das principais barreiras para os avanços em políticas públicas para a cadeia produtiva do Livro e para o mercado editorial também. “É necessário problematizar e entender melhor essas informações para buscar soluções e construir territórios leitores, para isso é fundamental o diálogo entre sociedade e o poder público”, defende.

Ex-secretário executivo do Ministério da Cultura, Canônica acompanhou a elaboração do Plano Nacional do Livro e da Leitura (PNLL) e a sanção da Política Nacional da Leitura e do Livro, marcos legais que embasam a programação do Projeto Madalena Caramuru. Também já coordenou no Instituto C&A de Desenvolvimento Social o programa Prazer em Ler e foi assessor na Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ). Na Secretaria Municipal de Cultura de Caxias do Sul, assessorou a criação do Programa Permanente de Estímulo à Leitura / Livro Meu. Atualmente, ele preside o Instituto de Leitura Quindim, é diretor do Clube de Leitura Quindim.

O Projeto Madalena Caramuru é dedicado a educadores, bibliotecários, mediadores de leitura, pesquisadores, estudantes da cadeia produtiva do livro e entusiastas da leitura e da escrita. Por meio de parceria com a UFG, as 70 horas de atividade, programadas entre setembro de 2020 e março de 2021, têm status de projeto de extensão e certifica os participantes inscritos no evento: https://www.even3.com.br/pmc2020 .

“A biblioteca pública é um dos equipamentos sociais mais importantes para o fortalecimento da Cultura no município. É também um espaço fundamental para estimular a leitura e formar leitores mais críticos da realidade”, defende a escritora e editora, Larissa Mundim, coordenadora do Projeto Madalena Caramuru. Segundo ela, o programa de capacitação on-line conta com a participação sistemática de 28 gestores de bibliotecas públicas, representantes de 22 municípios goianos. Conheça a lista de bibliotecas contempladas abaixo.

Até março de 2021, os Grupos de Trabalho e público em geral vão manter contato com as diretrizes da Política Nacional da Leitura e da Escrita (PNLE), com tecnologias sociais premiadas de estímulo à leitura e o debate sobre inovação do mercado editorial. Para conduzir as discussões, o programa prevê palestra e oficinas com especialistas como Aline Rochedo Pachamama (Pachamama Editora), Volnei Canônica (Instituto de Leitura Quindim), Alessandra Roscoe (UniduniLer), Tatiana Nascimento (padê editorial), Elisa Machado (ex-coordenadora do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas), Claudine Duarte (Calangos Leitores) e Larissa Mundim (NegaLilu Editora). Veja programação completa abaixo.

A equipe técnica do Projeto Madalena Caramuru vai conduzir as atividades dos Grupos de Trabalho (GTs) com o intuito da elaboração conjunta do “Relatório de Impacto do Projeto Madalena Caramuru sobre rotinas e práticas de gestão das bibliotecas públicas de Goiás e suas demandas urgentes”. De acordo com Larissa Mundim, o documento será encaminhado ao poder público em âmbito municipal, estadual e federal.

Confira a PROGRAMAÇÃO do Projeto Madalena Caramuru

30/9 (quarta-feira) – carga horária: 3 h/a

LIVE_Transmissão em tempo real pelo Facebook e pelo Youtube

9h às 12h – Encontro com especialista – Tema: “Os desafios da democratização do acesso ao livro, à leitura e à escrita”, com Volnei Canônica (Instituto de Leitura Quindim)

02/10 (sexta-feira) – carga horária: 3 h/a

14h às 17h – Trabalho de Grupo

Equipe técnica: Geisa Müller (coordenação), Keyla de Faria e Thiago Pitaluga

Transmissão restrita para integrantes dos GTs

09/10 (sexta-feira) – carga horária: 6h30 h/a

8h30 às 12h – Encontro com especialista: Oficina: Mediação de Leitura, com Claudine Duarte (Calangos Leitores). Transmissão restrita para integrantes dos GTs.

14h às 17h – Trabalho de Grupo

Equipe técnica: Geisa Müller (coordenação), Keyla de Faria e Thiago Pitaluga

Transmissão restrita para integrantes dos GTs

23/10 (sexta-feira) – carga horária: 6 h/a

LIVE_Transmissão em tempo real pelo Facebook e pelo Youtube

9h às 12h – Encontro com especialista – Tema: “Os sistemas e as redes como estratégia para o fortalecimento das bibliotecas públicas”, com Elisa Machado.

14h às 17h – Trabalho de Grupo

Equipe técnica: Geisa Müller (coordenação), Keyla de Faria e Thiago Pitaluga

Transmissão restrita para integrantes dos GTs

06/11 (sexta-feira) – carga horária: 6 h/a

LIVE_Transmissão em tempo real pelo Facebook e pelo Youtube

9h às 12h – Encontro com especialista: Desenvolvimento da economia do livro a partir do mercado editorial independente, com Larissa Mundim (NegaLilu Editora)

14h às 17h – Trabalho de Grupo

Equipe técnica: Geisa Müller (coordenação), Keyla de Faria e Thiago Pitaluga

Transmissão restrita para integrantes dos GTs

20/11 (sexta-feira) – carga horária: 6h30 h/a

LIVE_Transmissão em tempo real pelo Facebook e pelo Youtube

8h30 às 12h – Encontro com especialistas: “A bibliodiversidade e o fortalecimento dos grupos sub-representados”, com Aline Rochedo Pachamama (Pachamama Editora) e Tatiana Nascimento (padê editorial).

14h às 17h – Trabalho de Grupo

Equipe técnica: Geisa Müller (coordenação), Keyla de Faria e Thiago Pitaluga

Transmissão restrita para integrantes dos GTs

04/12 (sexta-feira) – carga horária: 6 h30 h/a

8h30 às 12h – Encontro com especialista: Oficina: Mediação de Leitura, com Alessandra Roscoe (Uniduniler Todas as Letras). Transmissão restrita para integrantes dos GTs.

14h às 17h – Trabalho de Grupo

Equipe técnica: Geisa Müller (coordenação), Keyla de Faria e Thiago Pitaluga

Transmissão restrita para integrantes dos GTs

15/01 (sexta-feira) – carga horária: 4 h/a

14h às 18h – Trabalho de Grupo

Equipe técnica: Geisa Müller (coordenação), Keyla de Faria e Thiago Pitaluga

Transmissão restrita para integrantes dos GTs

29/01 (sexta-feira) – carga horária: 4 h/a

14h às 18h – Trabalho de Grupo

Equipe técnica: Geisa Müller (coordenação), Keyla de Faria e Thiago Pitaluga

Transmissão restrita para integrantes dos GTs

05/02 (sexta-feira) – carga horária: 4 h/a

14h às 18h – Trabalho de Grupo

Equipe técnica: Geisa Müller (coordenação), Keyla de Faria e Thiago Pitaluga

Transmissão restrita para integrantes dos GTs

12/02 (sexta-feira) – carga horária: 4 h/a

14h às 18h – Trabalho de Grupo

Equipe técnica: Geisa Müller (coordenação), Keyla de Faria e Thiago Pitaluga

Transmissão restrita para integrantes dos GTs

26/03 (sexta-feira) – carga horária: 6 h30 h/a

8h30 às 12h – Trabalho de Grupo

Equipe técnica: Geisa Müller (coordenação), Keyla de Faria e Thiago Pitaluga

14h às 17h30 – Seminário de Encerramento – EVENTO PRESENCIAL (sujeito às condições de segurança sanitária)

Madalena Caramuru: performance de contação de histórias, com Cia. Ju Cata-Histórias

Avaliação dos trabalhos do programa de qualificação dos gestores de bibliotecas públicas

Apresentação do “Relatório de Impacto do Projeto Madalena Caramuru sobre rotinas e práticas de gestão das bibliotecas públicas de Goiás e suas demandas urgentes”

Exibição do documentário do Projeto Madalena Caramuru

Local: Centro Cultural da UFG

TOTAL: 70 horas/aula

Lista de Bibliotecas participantes do Projeto Madalena Caramuru:

Biblioteca Braille “José Álvares de Azevedo” (Goiânia)

Biblioteca Celuta Mendonça Teles (Bela Vista de Goiás)

Biblioteca do Campus Central da UEG Anápolis (Anápolis)

Biblioteca Estadual Pio Vargas (Goiânia)

Biblioteca Municipal de Itaberaí (Itaberaí)

Biblioteca Municipal de Mossâmedes (Mossâmedes)

Biblioteca Municipal Esaú do Carmo Lima (Bonfinópolis)

Biblioteca Pública Municipal Hernane Faria (Minaçu)

Biblioteca Municipal Isócrates de Oliveira (Pirenópolis)

Biblioteca Pública Municipal Joel da Silva Morais (Ceres)

Biblioteca Municipal José Batista dos Santos (Ouro Verde de Goiás)

Biblioteca Municipal Magda Faraj Santanna (Cristalina)

Biblioteca Municipal Maria Brígida (Iaciara)

Biblioteca Municipal Maria da Paz Gonçalves (Santa Bárbara de Goiás)

Biblioteca Municipal Marietta Telles Machado (Goiânia)

Biblioteca Municipal Professor Helvéssio Ferreira de Melo (Hidrolina)

Biblioteca Municipal Professor Manoel Maia (Campestre de Goiás)

Biblioteca Municipal Valdemar Barbosa (Baliza)

Biblioteca Pública de Colinas do Sul (Colinas do Sul)

Biblioteca Pública Municipal Dona Julica Salgueiro (Santa Rita do Araguaia)

Biblioteca Pública Municipal Monsenhor Chiquinho (Corumbá de Goiás)

Biblioteca Pública Municipal Professor Josino Bretas (Caldas Novas)

Flores de Goiás e Inaciolândia também integram o programa de capacitação on-line, na perspectiva de implantação da biblioteca pública no município.