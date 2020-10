Bolsonaro diz que indicação de Kassio Nunes, do TRF-1, ao Supremo sai no Diário Oficial de sexta-feira

O presidente Jair Bolsonaro anunciou na noite desta quinta-feira que sairá no Diário Oficial da União de sexta-feira a indicação do desembargador Kassio Nunes, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), para o Supremo Tribunal Federal (STF), em vaga que será aberta com a aposentadoria no dia 13 do decano da corte, Celso de Mello.

Em transmissão nas redes sociais, Bolsonaro defendeu a escolha do desembargador ao STF. Disse que ele está “levando tiro”, o que qualquer um indicado para o posto vai levar, mas destacou que ele tem um “excelente currículo”.

A escolha de Kassio Nunes, que foi relatada em reportagens da Reuters na quarta-feira, surpreendeu por ele não estar na lista dos cotados para o posto. (Reuters)