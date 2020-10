Justiça confirma candidatura de Dra. Cristina e determina exclusão do PL de coligação com MDB

O juiz eleitoral Wilson da Silva Dias publicou nesta quinta-feira, 1o, em decisão liminar, a impugnação da coligação “Pra Goiânia Seguir Em Frente”, formada por MDB, PMB, PTC, Patriota, PL, Republicanos e PC do B; Com isso, está confirmada a candidatura da vereadora Dra. Cristina à Prefeitura de Goiânia. O PL foi retirado da coalizão, incluindo o tempo a ele destinado nos programas eleitorais de rádio e televisão. O partido tem agora 24 horas para apresentar as atas da convenção realizada no dia 16 de setembro que aclamou Dra. Cristina à disputa, além do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap), que teria sido fraudado para retirá-la do pleito. Em caso de descumprimento da decisão judicial, o PL incorrerá em crime de desobediência e arcará com multa diária de R$ 30 mil.

A vereadora Dra. Cristina comemorou a vitória com um discurso na Câmara Municipal de Goiânia. “No dia da vereadora e do vereador, recebi a melhor notícia dos meus oito anos de política. A nossa vitória mostra que o bem pode vencer o mal e que é possível fazer uma política séria e honesta”, afirmou. Sem dinheiro para realizar a campanha e sem qualquer apoio por parte da legenda, Dra. Cristina diz que todo o trabalho será feito com a ajuda de voluntários, pessoas fortes e determinadas, que acreditam em sua candidatura, numa postura ética na política e no sonho de uma Goiânia mais humana.