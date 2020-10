Daniel Vilela acompanha Iris Rezende em vistoria de obras

O deputado federal e presidente estadual do MDB, Daniel Vilela, marcou presença na frente de serviços da prefeitura de Goiânia, nesta sexta-feira, 2. Ao lado do prefeito Iris Rezende, Daniel vistoriou obras e acompanhou a entrega de salas modulares na região Leste.

Desde o lançamento da candidatura do seu pai, Maguito Vilela (MDB), à prefeitura de Goiânia, Daniel tem aumentado a proximidade com Iris. O discurso repetido por Maguito é de que o legado do prefeito será defendido e sua gestão terá continuidade, caso seja eleito.

O candidato adversário Vanderlan Cardoso (PSD) também afirma que o legado irista terá reconhecimento e continuidade em sua administração.

Dados das últimas pesquisas divulgadas, mostram que Iris vai terminar o mandato com alta aprovação em Goiânia. É um cabo eleitoral disputado pelos candidatos, mas não participará do processo.

“Eu anunciei minha aposentadoria em agosto e não sou homem de conversa fiada. Disse que não vou participar de nenhuma questão política e, de fato, não vou. Tenho certeza que a população de Goiânia irá escolher o melhor candidato, com as melhores propostas e com compromisso com a nossa cidade”, disse na manhã desta sexta-feira durante a entrega de salas modulares no Parque das Amendoeiras.