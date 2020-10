Veter Martins desiste de candidatura em Aparecida de Goiânia

O vice-prefeito de Aparecida de Goiânia, Veter Martins (PSD), desistiu de sua candidatura à prefeitura da cidade. Segundo aliados, a decisão foi motivada pela falta de estrutura para enfrentar o pleito.

Veter passou por um processo turbulento de definições. Inicialmente seguiria como vice na chapa do atual prefeito e candidato a reeleição Gustavo Mendanha (MDB). Após uma articulação do MDB de Aparecida, no entanto, seu nome foi trocado pelo do pastor Romeu Ivo (MDB), da Assembleia de Deus. O pastor recuou e o vereador Vilmar Mariano (MDB) foi quem assumiu o lugar na chapa.

Isolado em Aparecida, Veter recebeu o apoio do governador Ronaldo Caiado (DEM) para ser candidato. Sua coligação foi registrada com PSD, PMN, PV e PP, após negociação dos diretórios estaduais.

Na noite de ontem, porém, a juíza eleitoral Vanessa Estrela Gertrudes determinou que os partidos da coligação de Veter continuassem na coligação de Gustavo Mendanha, como havia sido definido pelos dirigentes municipais.

O anúncio da desistência ainda não foi formalizado pelo partido, mas é tido como certo nos bastidores.