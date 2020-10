Coopercitrus realiza semana digital sobre tecnologia e inovação

De 26 a 30 de outubro, a Coopercitrus realiza a Semana Digital de Tecnologia e Inovação, reunindo dois importantes eventos do calendário anual da cooperativa: o Simpósio de Alta Tecnologia e o Fórum de Tecnologia e Inovação Coopercitrus Credicitrus. Em novo formato, totalmente digital, e em ambiente 3D de 360 graus, o evento tem como objetivo levar informações atualizadas ao produtor rural, apresentar novas tecnologias que contribuam com a atividade agropecuária e promover debates entre especialistas e produtores, reafirmando o propósito do agronegócio para a sociedade.

A programação do evento será diversificada, com foco nas culturas de grãos, citros, hortifrúti, café, pecuária e cana-de-açúcar. Entre as atrações, o evento contará com dias de campo realizados por empresas de referência do agronegócio, palestras técnicas de especialistas, cases de sucesso de produtores de diversas atividades agropecuárias, além de recomendações e tendências do time de consultores da Coopercitrus. A programação completa do evento será divulgada em breve.

Assim como durante a Coopercitrus Expo Digital, realizada entre julho e agosto de 2020, na plataforma digital os produtores terão a experiência de caminhar por uma feira de verdade, interagir com conteúdos em diferentes formatos, visitar estandes, conferir novidades e tecnologias do agro, assistir demonstrações práticas para levar a inovação à sua atividade agropecuária.

Os visitantes poderão acessar a Semana Digital de Tecnologia e Inovação pelo computador, celular ou tablet, através do endereço eletrônico www.coopercitrusexpo.com.br, sem a necessidade de instalar qualquer aplicativo.

Com mais essa inovação, a Coopercitrus fortalece sua missão de oferecer oportunidades para seus cooperados aprimorarem suas atividades, viabilizando a adoção de novas tecnologias e as melhores práticas de manejo, contribuindo com os resultados do agro no Brasil e no mundo.