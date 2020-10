Decisão judicial: Candidatura de Dra. Cristina é novamente inviabilizada

A candidatura da vereadora Dra. Cristina Lopes (PL) à prefeitura de Goiânia foi inviabilizada outra vez. Uma decisão do juiz eleitoral Wilson da Silva Dias revogou integralmente a liminar que ele próprio havia assinado, impugnando a coligação do PL com o MDB.

Dra. Cristina havia sido definida como candidata do partido em convenção, com o coronel Luís Rosa (PL) na vice. Logo depois, o partido resolveu declarar apoio ao candidato do MDB, Maguito Vilela, retirando a postulação do partido. A vereadora não concordou e protocolou um pedido judicial para inviabilizar a coligação com MDB, com o argumento de que seu nome já havia sido aprovado na convenção.

O candidato a vice, no entanto, recuou da disputa e optou pelo apoio ao Maguito. Sem chapa consolidada, o juiz revogou a liminar inviabilizando a candidatura do PL.

O processo ainda cabe recurso e a vereadora pretende recorrer até a última instância.