Feira é criada no Cepal do Jardim América para motoristas de vans escolares

Na tentativa de driblar a crise gerada pela pandemia do Covid-19, os motoristas do transporte escolar criaram, em parceria com a prefeitura de Goiânia, uma nova feira especial. Ela será realizada aos sábados, das 16h às 22h, no Cepal do Jardim América.

A iniciativa é inédita no País, e tem o objetivo de fomentar a economia local e auxiliar na geração de renda para estes trabalhadores. Até o momento, são cerca de 50 feirantes cadastrados para atuar na feira, que deverá funcionar até a volta das atividades escolares na Capital.

A prefeitura de Goiânia apoiou a iniciativa do sindicato da categoria, cedeu espaço e repassou informações técnicas para o desenvolvimento do trabalho. De acordo com o secretário da secretaria de desenvolvimento econômico, trabalho, ciência e tecnologia (Sedetec), Walison Moreira, o prefeito Iris Rezende se sensibilizou com a categoria e ofereceu os instrumentos públicos cabíveis para apoiá-los. “Não conheço iniciativa como essa em Capital alguma além de Goiânia. E para além do que já foi feito, continuaremos apoiando esses profissionais até que retomem suas atividades normais’, afirma Walison.

A permissionária do transporte escolar Maria Oliveira acredita que foi uma boa saída para driblar a crise de 2020, embora não fosse do ramo. “Estou vendendo jantinha e arroz carreteiro. Ainda não dá pra dizer que estamos vendendo bem porque não temos divulgação, mas a feira está nos trazendo uma esperança neste momento de tantas dificuldades’, explica. Segundo ela, o sentimento da categoria é ainda de impotência por não conseguirem sustentar as suas próprias famílias. “A ideia veio quando não tivemos a ajuda do governo federal, não podendo receber o auxílio. A ideia foi boa e não demorou muito até que a prefeitura nos atendesse. Foi cerca de 15 dias”, enfatiza.