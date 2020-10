Vanderlan ouve reivindicações dos Agentes Comunitários de Saúde

No dia dos Agentes Comunitários de Saúde, o candidato Vanderlan Cardoso (PSD) participou de reunião realizada pela vereadora Sabrina Garcez (PSD) com Agentes Comunitários de Saúde e de Endemia de Goiânia. Eles fizeram reivindicações para a categoria, como um plano de cargos e carreiras, repasse de recursos federais e que sejam disponibilizados equipamentos de trabalho e acesso a equipamentos eletrônicos para o lançamento dos cadastros de visitas domiciliares.

“É a única categoria que não tem um plano de carreira na área de saúde de Goiânia. É preciso que haja uma melhora nas condições de trabalho dos agentes, e isso pode ser garantido pelo prefeito. Eu tenho certeza que com Vanderlan prefeito nós teremos diálogo com a Prefeitura. Teremos uma pessoa que vai ouvir a categoria. Não tenho dúvidas que teremos dias melhores”, afirmou Sabrina no encontro.

Os representantes dos agentes, além das reivindicações acima apresentadas, pediram ainda que a avaliação de produtividade realizada pela prefeitura de Goiânia seja mais justa com os Agentes Comunitários. Segundo ele, o que estão pedindo é que seja dada dignidade para os Agentes Comunitários trabalharem na cidade.

O presidente do PSD em Goiás, Vilmar Rocha, relembrou o trabalho realizado por Vanderlan e Izaura. “Eles já fizeram pela saúde de Senador Canedo e poderão fazer muito por Goiânia. Vanderlan é muito direto e objetivo. Gosta de ter resultados. Gosta de melhorar a vida das pessoas com decisões. Político tem que gostar de gente. E com Vanderlan na prefeitura vocês terão muito diálogo, o que é muito importante para a categoria dos Agentes Comunitários”.

O candidato do PSD ressaltou que em Senador Canedo eram apenas 22% de cobertura da saúde da família e teve um salto para 100% em apenas 10 meses. “Saúde tem que ser tratada como investimento. “A primeira cidade que efetivou os Agentes de Saúde e de Endemia foi Senador Canedo, em 2006, quando eu era prefeito. Eu sei da importância dos agentes e do programa Saúde da Família. E vou valorizar os trabalhadores quando for prefeito”.

Izaura Cardoso, que também participou e participa ativamente das atividades do esposo Vanderlan Cardoso, disse que é possível atender às reivindicações dos agentes. “Estamos andando por toda a cidade, pedindo a Deus por essa vitória, mas assim como fazemos nas nossas empresas, com valorização das pessoas, também querermos fazer por Goiânia”.

Vanderlan concluiu reforçando o projeto de implantar as Regionais em Goiânia, com pontos de apoio para saúde, com Conselhos Tutelares e toda a estrutura da Prefeitura, para que as pessoas possam ter uma boa condição de vida perto de casa. “Temos que modernizar. Eu concordo com todas as reivindicações feitas pelos Agentes de Saúde e de Endemia e, quando for prefeito, irei melhorar as condições de trabalho destes trabalhadores”.