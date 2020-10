Gustavo Mendanha presta homenagem a Iris Rezende

O prefeito de Aparecida de Goiânia e candidato à reeleição, Gustavo Mendanha (MDB), homenageou o prefeito Iris Rezende (MDB), nesta terça-feira (6), pela contribuição decisiva no processo de emancipação da cidade. Foi ele o autor do projeto, de 1963, que garantiu a soberania de Aparecida.

A solenidade aconteceu no auditório da prefeitura de Aparecida de Goiânia e contou com a presença de vereadores e de todos os secretários do município. Os discursos exaltaram a trajetória política de Iris, que completou 62 anos de vida pública.

“O senhor é motivo de orgulho para o País. Um homem que deixou sua marca em todas as cidades do Estado, que fez história também como senador e como ministro. O respeito que tem hoje é fruto desses 62 anos de trabalho, sendo exemplo para qualquer gestor”, disse Gustavo Mendanha.

O presidente da Câmara Municipal e candidato a vice na chapa do MDB, Wilmar Mariano (MDB), também relembrou a história de Iris Rezende e fez um agradecimento em nome dos moradores.

“Eu acompanho e admiro o trabalho do senhor desde menino. É uma honra, hoje, poder agradecer em nome da nossa cidade pela atenção conosco ao longo desses anos”, disse o vereador.

Iris agradeceu e se disse emocionado com a surpresa. “Eu não esperava um gesto tão bonito e emocionante na manhã de hoje. As palavras de vocês só reforçam minha responsabilidade como homem público. Hoje me orgulho muito por ter contribuído com essa cidade, que é referência nacional. Aparecida merece continuar crescendo cada vez mais para fazer jus a essa população ativa e empreendedora”, afirmou.

Vale ressaltar que Gustavo lidera com distância a corrida eleitoral pela cidade. Com certa “tranquilidade” na disputa, tem trabalhado em prol da campanha de Maguito Vilela (MDB) em Goiânia. Um dos objetivos do partido, desde o início do processo eleitoral, é associar à imagem de Iris Rezende, que se afasta do cenário político com alta popularidade entre os eleitores goianienses.