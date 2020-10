13,96% da população de Goiânia já pegou Covid-19

O quinto Inquérito Populacional Soroepidemiológico realizado pela Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria de Saúde (SMS), aponta que 13,96% da população já tiveram contato com a doença. Após a realização dos testes, foi constatado que o distrito Sudoeste tem o maior índice de infecção, com 18,82%. Em seguida veio o distrito Oeste, com 16,88%.

O objetivo do inquérito é identificar áreas onde a doença está mais concentrada, o que desde o início da pandemia é chamado de soroprevalência. O exame sorológico por quimiofluorescência foi usado para detectar os anticorpos IgG no organismo, mostrando se a pessoa teve ou não contato com a doença.

“A região Sudoeste apresentou o maior número em relação às pessoas que já tiveram a Covid-19 e é a mais populosa de Goiânia, por isso justifica-se esse aumento no número de casos e no resultado desse inquérito”, explica o superintendente de Vigilância em Saúde, Yves Mauro Ternes.

Porcentagem de casos positivos por Distrito Sanitário:

Leste: 9,62%

Norte: 13,96%

Noroeste: 15,21%

Sudoeste: 18,82%

Sul: 11,36%

Campinas / Centro: 13,59%

Oeste: 16,88%

Goiânia: 13,96%