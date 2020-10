Vanderlan ouve profissionais da Saúde para elaboração de propostas

“As parcerias na saúde são fundamentais para aproveitar essa infraestrutura que já existe para termos mais prestadores nos serviços do SUS, a exemplo do Hospital das Clínicas da UFG”, afirmou Vanderlan Cardoso (PSD) se referindo à rede hospitalar de Goiânia em reunião com representantes da Associação Médica de Goiás nesta terça-feira, 6/10.

O candidato recebeu da categoria um documento com reivindicações para a área da saúde na capital. Dentre as solicitações está a melhoria no diálogo com a Secretaria Municipal de Saúde, para que as parcerias e projetos possam evoluir de maneira mais eficiente e, com isso, melhore o atendimento e prestação de serviços à população.

Vanderlan defende que o direito à saúde, especialmente quando se fala em qualidade de vida, exige superação das desigualdades que envolvam o acesso democrático a alimentos, medicamentos e serviços que sejam seguros e que tenham sua qualidade controlada pelo poder público, com soluções inteligentes, como parcerias com a iniciativa privada, para utilização de espaços e estruturas já existentes.

“Vamos aproveitar todos os recursos disponíveis para dar um novo salto de qualidade na saúde em Goiânia. E parcerias com os prestadores de serviço do SUS, a exemplo do Hospital das Clínicas, serão fundamentais para aproveitar a infraestrutura já existente, assim como utilizar verbas do Governo Federal que já estão disponíveis, basta apresentar os projetos”, destacou o candidato.

Os médicos ainda elogiaram a proposta de investir na atenção primária, que é a saúde preventiva em detrimento da saúde curativa. Também falaram de outros pontos do plano de governo da Coligação Goiânia em um Novo Momento, como o combate à corrupção, aplicação correta dos recursos e parcerias público privada com a rede hospitalar.

Apoio Político

No final da noite de terça-feira, Vanderlan Cardoso recebeu o apoio do deputado estadual Rafael Gouveia (PP), durante o lançamento da candidatura a vereadora de Mauria Gouveia (PSL). “O Vanderlan já mostrou que tem capacidade administrativa, sensibilidade política e condições de transformar a nossa Capital. E nós não vamos perder um Senador, vamos ganhar um grande prefeito e vamos continar tendo bons representante no Senado”, disse o deputado.

Vanderlan falou sobre a sua trajetória política, o período em que está à frente de uma das cadeiras do Senado. “Quem decide a minha candidatura é a população, não são meus adversários. A população me colocou no Senado e vai me colocar na prefeitura de Goiânia”, respondeu ao dizer que o suplente do candidato no Senado tem competência para seguir com os projeto que Vanderlan vem desenvolvendo em Brasília.