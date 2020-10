Enel reabre ecoponto em Goiânia

A Enel reabriu o posto de coleta do Ecoenel localizado no Santuário da Sagrada Família, em Goiânia, em parceria com a igreja e a Central Recicláveis. Agora os clientes podem ir até o local para trocar resíduos recicláveis como papeis, plásticos, metais e embalagens tetra pak por bônus na conta de energia. No ecoponto agora também é possível descartar corretamente garrafas de vidro. A unidade está preparada para receber o público seguindo todos os protocolos de higiene e medidas de distanciamento social.

A empresa está retomando gradativamente as atividades do Ecoenel, interrompidas por causa da pandemia. Os ecopontos estão sendo reabertos conforme orientações municipais de cada cidade em que o projeto atua no Estado. É o caso de Posse, Buritinópolis, Jandaia, Cachoeira Dourada, Santa Rosa de Goiás e Indiara, que já retomaram as atividades. Ainda neste mês a previsão é reabrir as unidades de Palmeiras de Goiás, Trindade, atacado Assaí (Goiânia) e Condomínio do Lago (Goiânia). No total, a Enel mantém 11 pontos de coleta em Goiás, incluindo o da sede da empresa, que deve voltar a funcionar no próximo ano.

Como funciona

Qualquer cliente, pessoa física ou jurídica, pode participar do Ecoenel. Para se cadastrar, basta ir a um ecoponto com a conta de energia e escolher o número da unidade consumidora que receberá o bônus – é possível, por exemplo, doar o bônus para uma instituição. Em seguida, o cliente recebe o cartão do Ecoenel, que funciona como cadastro no programa. Depois disso, basta levar os resíduos previamente separados por tipo, como papel, plástico, metal, latas e garrafas PET. Os resíduos são pesados e o valor em bônus é creditado na conta de energia. Cada resíduo tem seu valor em quilo, unidade ou litro, variando conforme a cidade e a empresa recicladora parceira. Caso o valor da bonificação seja superior ao total da conta, o excedente é creditado automaticamente na fatura seguinte.

Os clientes também podem baixar gratuitamente o APP do Ecoenel, disponível nas plataformas Android e iOS, e consultar os seus bônus, os pontos de coleta do programa e as tabelas de preços de cada resíduo reciclável.

O Ecoenel teve início em Goiás em 2018 e desde então beneficiou cerca de 4,6 mil clientes, que tiveram mais de 1,3 mil toneladas de resíduos trocados por aproximadamente R$ 295 mil em bônus na conta de energia. Além de gerar desconto, o programa contribui com os objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ao assumir um compromisso público com as Nações Unidas com seis dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), o Ecoenel coloca em prática uma iniciativa capaz de colaborar com o ODS 7, Energia Limpa e Acessível; ODS 12, Consumo e Produção Responsáveis; e ODS 13, Ação Contra a Mudança Global do Clima.

Seguem orientações de segurança contra o coronavírus ao descartar materiais:

– Higienize as mãos antes e depois da ida até o ecoponto, com álcool gel ou água e sabão;

– Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;

– Mantenha uma distância mínima de 2 metros de qualquer pessoa e evite abraços, beijos e apertos de mãos;

– Use máscara.

Endereços e horários de funcionamento dos ecopontos abertos:

Cachoeira Dourada – Avenida Eduardo Soares Ferreira, s/n°, Setor Noroeste, na antiga creche.

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 13h.

Buritinópolis – Rua Tupi Guarani, Centro.

Funcionamento: segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e 14h às 17h.

Indiara – Avenida Minas Gerais, s/nº, ao lado do Ginásio Esportivo.

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 13h às 17h.

Jandaia – Rua José de Farias Campos, n° 122, Setor Central, Jandaia.

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.

Posse – Avenida Vista Alegre, s/nº, Vale do Amanhecer.

Funcionamento: segunda à sexta-feira, das 7h às 11h30 e 13h30 às 17h30; sábado das 7h às 11h30.

Santa Rosa – Rua Santa Rosa, nº 339, Rodoviária Municipal, Bairro Santa Tereza.

Funcionamento: segunda à sexta-feira, das 7h às 11h.

Santuário da Sagrada Família – Rua C-14, n° 155, Vila Canaã, Goiânia.

Funcionamento: diariamente das 8h às 12h e das 13h às 20h.