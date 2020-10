Vanderlan abre 11,5 pontos de vantagem, mostra pesquisa Grupom

A primeira pesquisa divulgada pelo Instituto Grupom nesta sexta-feira, 9, mostra Vanderlan Cardoso (PSD) com ampla vantagem de 11,5 pontos porcentuais em relação ao segundo colocado. O candidato tem 27,6% de intenção de votos na pesquisa estimulada, quando são apresentados os nomes dos concorrentes. O segundo colocado, Maguito Vilela (MDB), tem 16,1% e a terceira, Adriana Accorsi (PT), tem 13%.

No levantamento espontâneo, quando não é mostrada a cartela com os nomes dos candidatos à prefeitura de Goiânia, Vanderlan também lidera com 14,2% das intenções de voto, contra 9,1% do segundo colocado e 4,9% da terceira.

Vanderlan também é um dos candidatos menos rejeitados, atrás dos dois principais concorrentes Maguito e Adriana. Outro número importante é o equilíbrio dos porcentuais de votos do candidato do PSD em todas as regiões da cidade, com destaque para região Noroeste, onde Vanderlan registra seu melhor desempenho com 28,8% das intenções de voto.

O Grupom também fez simulações de segundo turno. Vanderlan vence as duas. Contra o candidato do MDB, Vanderlan tem 50,9% das intenções de votos contra 31,8 do adversário. Na disputa contra a candidata do PT, Vanderlan aparece com 47,7%, contra 35,5%.

A pesquisa foi realizada de 3 a 7 de outubro, em todas as regiões da cidade. Foram realizadas 591 entrevistas e a margem de erro é de 4,1% e foi registrada no TSE com o número: Protocolo GO 04033/2020.