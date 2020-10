Novo decreto permite reabertura de zoológico, retorno dos eventos e das caravanas na 44

O Decreto 1.808 da Prefeitura de Goiânia, publicado no Diário Oficial do Município nesta sexta-feira, 9, informa que, a partir do dia 14 de outubro, estarão liberados o retorno de 60% das caravanas com excursões de grupos de compras na região da Rua 44, o funcionamento do Zoológico, os eventos de negócios, como feiras, congressos e seminários acadêmicos e o retorno do horário normal de funcionamento dos estabelecimentos.

Todas as iniciativas do plano de flexibilização refletem os investimentos na área da saúde, como número de leitos de UTI’S e enfermarias, testagem ampliada e são respaldadas por notas técnicas da saúde para retorno das atividades econômicas com segurança.

A reabertura do zoológico está prevista para a próxima semana, no dia 14/10, após o feriado e dia das crianças. A visitação das pessoas seguirá protocolos rígidos sanitários e de controle do público, além disso, funcionários do parque receberam treinamento e a estrutura do local passou por reformas e adequações.

Outra iniciativa é a liberação de 60% das caravanas de compras na região da 44. O controle ficará por conta da Associação Empresarial da Região da 44 (AER-44), que já adota série de protocolos próprios, incluindo barreiras sanitárias nas vias do local.

A capital goiana conhecida pela referência em turismo de negócios passa a ter a volta de feiras, congressos e seminários que ficam liberados desde que adotem as medidas de combate ao novo Coronavírus.

Além das flexibilizações adotadas, teremos a volta do horário comercial adotado pelos estabelecimentos antes das ações de prevenção a Covid-19. Isso significa que já não há a obrigatoriedade do escalonamento de horários para o comércio em Goiânia.

Tanto o Zoológico quanto os eventos de negócios e as caravanas na 44 terão regras estabelecidas em Portaria da SMS para funcionamento e liberação, que deverá ser divulgada em breve. Já o retorno de horário normal dos estabelecimentos comerciais terão normas para funcionamento divulgadas em Portaria da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec).

Recentemente, a Prefeitura autorizou o retorno do horário de funcionamento dos shoppings, das 10 às 22 horas, com o fim das restrições de vagas de estacionamento.

Veja aqui a íntegra do Documento