Autorizada construção da ‘Cidade da Polícia Civil’

O governador Ronaldo Caiado autorizou, na manhã desta terça-feira, 13, a construção da Cidade da Polícia Civil, estrutura que reunirá as 16 unidades operacionais de Goiânia em um único local. “Determinarei ao secretário de Administração, Bruno d´Abadia, que entre em contato imediatamente. Da minha parte, está autorizado para que vocês tenham o melhor complexo”, garantiu ao delegado-geral da corporação, Odair José Soares.

A autorização foi durante visita ao Complexo das Delegacias Especializadas, no setor Cidade Jardim. A estrutura será nos moldes do que existe, hoje, apenas no Rio de Janeiro. “Realmente é um feito inédito a criação de uma Cidade da Polícia Civil. Enquanto nosso sonho não se realiza, não mediremos esforços em continuar o atendimento com presteza àqueles que buscam o nosso serviço, com seriedade e transparência”, disse Odair José Soares.

Segundo o delegado-geral, alguns passos já foram dados, como a destinação de uma área para edificação contígua à Escola Superior da Polícia Civil, no Jardim Bela Vista, em Goiânia. Já a solução financeira orçamentária consiste na permuta entre uma área pública estadual pela edificação da estrutura da Polícia Civil – modelo adotado por diversos entes da Federação, a exemplo do Exército Brasileiro. “Estamos numa área nobre, valiosa e grande. Como nós já temos o local, seria vender aqui e construir lá”, explicou.

Sobre o trabalho desempenhado pela Polícia Civil, o governador Ronaldo Caiado disse que foi determinante para o Estado alcançar números positivos no combate à criminalidade nos últimos 21 meses. Desde o início da atual gestão, todos os registros violentos praticados contra a pessoa tiveram reduções expressivas. “Não tem mais crime hoje em Goiás que não tenha uma ação direita com resultado e o esclarecimento de como ou quem o provocou. É a verdadeira sensação que o goiano tem de Segurança Pública”, avaliou.