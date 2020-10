Covid-19: Prefeitura faz testes na região Sul de Goiânia

A testagem ampliada de antígeno para a detecção da Covid-19 desta semana realizada pela Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), começa nesta quinta-feira (15/10) e segue até sexta-feira (16/10) na Escola Osterno Potenciano e Silva, Setor Castelo Branco. Assim como nas últimas testagens, as pessoas serão atendidas nas modalidades drive thru e pedestre.

Os testes realizados na população por meio de material coletado do nariz, com swab, uma espécie de haste flexível, entram na décima primeira semana e continuam priorizando as regiões que apresentam a maior circulação do vírus e, por isso, os moradores das regiões Sul e Campinas-Centro serão os atendidos na testagem desta semana.

“O setor Bueno é o bairro que apresenta a maior quantidade de pessoas contaminadas na capital com 2.478 casos no último boletim epidemiológico, seguido pelos setores Jardim América, com 1.681, e Oeste, com 1.269 casos. A testagem será realizada nestes locais para quebrar a cadeia de disseminação do vírus, já que as pessoas testadas que apresentam resultados positivos já entram em isolamento”, explica a diretora de Vigilância Epidemiológica da SMS, Grécia Carolina Pessoni.

O agendamento para a realização dos testes estará disponível a partir das 12 horas desta terça-feira (13/10) no site da SMS, por meio do link: https://saude.goiania.go.gov.br/, onde também será disponibilizada a lista dos 33 bairros atendidos na testagem desta semana.

No campo destinado será necessário informar o CPF e o nome do bairro onde o interessado mora e no dia do teste precisará apresentar o comprovante de endereço.

Poderão realizar o teste pessoas acima de 12 anos, que não apresentem sintomas. O resultado do teste fica pronto em cerca de 20 minutos. Aquelas pessoas que estiverem com algum sintoma a orientação é procurar uma unidade de saúde.

Balanço

Desde o início da testagem ampliada da população no dia 5 de agosto até a última quinta-feira (8/10) foram realizados 89.593 testes de antígeno, sendo que 10.957 tiveram resultado positivo para a Covid-19, o que representa 12,2%.

Vacinação contra sarampo e gripe

Aproveitando o grande fluxo de pessoas nos locais de testagem, a SMS continua realizando a vacinação contra sarampo e gripe (influenza) nas pessoas que apresentarem resultado negativo para a Covid-19.

Podem vacinar contra sarampo quem tiver entre 20 e 49 anos, independente do número de doses tomadas anteriormente. No caso da gripe, podem vacinar pessoas de todas as idades que ainda não foram imunizadas este ano.