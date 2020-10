Em Senador Canedo, Pellozo (PSD) lidera com 13,9 pontos de frente, aponta Grupom

O candidato do PSD a prefeito de Senador Canedo, Fernando Pellozo, lidera a corrida eleitoral no município com 13,9 pontos porcentuais à frente do segundo colocado, aponta a pesquisa Grupom divulgada na manhã desta terça-feira, 13.

Pellozo aparece com 35,8% na sondagem estimulada, quando uma cartela com os nomes dos candidatos é apresentada ao eleitor. Na segunda colocação aparece o atual prefeito, Divino Lemes (Podemos), com 21,9%, seguido de Júlio de Pina (PRTB), com 11,7%, e Tiago do Piso (PSL), com 9,5% das intenções de voto.

Ainda na estimulada, 9% dos entrevistados responderam ao instituto que não sabem ou preferiram não opinar e 12,2% disseram que pretendem anular ou votar em branco. Na estratificada por região, o candidato do PSD aparece com os maiores porcentuais na Morada do Moro (43,2%) e em Todos os Santos (42,3%).

Espontânea e Rejeição

Nesse tipo de sondagem, quando não é apresentado qualquer tipo de cartela ao eleitor, Fernando Pellozo aparece com 23,1% das intenções de votos, contra 16,2% de Divino Lemes, 3,5% de Júlio de Pina e 1,7% de Tiago do Piso. 43% dos eleitores não souberam ou não avaliaram e 10% disseram que vão votar em branco ou nulo.

Quanto à rejeição dos candidatos, o prefeito Divino Lemes lidera com 53,5%, seguido de Júlio de Pina, com 34,8%, de Tiago do Piso, com 10,9%. Fernando Pellozo, que tem o apoio na cidade dos ex-prefeitos Vanderlan Cardoso e Misael Oliveira, aparece com apenas 7,2%.

A pesquisa Grupom em Senador Canedo foi feita entre os dias 8 e 10 de outubro desse ano, com 402 entrevistados, margem de erro de 4,8% e nível de confiança de 95%. O registro do levantamento no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) é GO-01724/2020, no dia 6 de outubro desse ano.