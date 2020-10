“Eu estou preparado para governar essa cidade”, afirmou Vanderlan em encontro com apoiadores

“Eu estou preparado para governar essa cidade. Vou transformar Goiânia em uma cidade de oportunidade para todos”. Com essa frase, Vanderlan Cardoso (PSD) iniciou a reunião com Guardas Civis Metropolitanos de Goiânia na noite desta segunda-feira, 12, na região Noroeste da cidade. O candidato ainda ouviu as reivindicações da categoria que conta, atualmente, com mais de 1.200 trabalhadores.

Dentre as principais demandas da Guarda Civil estão a restruturação do plano de cargos e salários da categoria, por critérios de hierarquia e tempo de serviço, um quartel como sede própria, melhorias estruturais, com a padronização dos postos de comando e o reconhecimento Constitucional das Guardas Civis Metropolitanas.

“Não vou fazer e nem gosto de politicagem. Vocês vão ter dignidade para trabalhar, com condições de desempenhar suas funções com qualidade e produtividade”, afirmou Vanderlan, que ainda reforçou o compromisso, em nome da GCM Josicátia, candidata a vereadora pelo PSD, de valorizar cada um dos mais de 40 mil colaboradores da Prefeitura de Goiânia

O candidato ainda falou dos projetos para geração de emprego e renda na capital, o que vai trazer novos rumos para a vida dos goianienses. “Nós temos de dar oportunidades para aquelas pessoas que trabalham em casa e não conseguem expandir os negócios. E isso vai ser possível com os polos de desenvolvimento em todas as regiões da cidade, cada uma focada em suas vocações”.

Já no lançamento da candidatura a vereador de Dito Pimenta (PTB), também na região Noroeste, Vanderlan teve um encontro emocionante. “O Francisco Nonato me contou, muito feliz, que trabalha em nossas empresas. Ele começou como promotor e agora é vendedor representando toda uma Região. Gosto sempre de mostrar esses exemplos, do trabalhador que sonha e conquista. Esse é o retrato do povo goianiense e é por essas pessoas que eu quero trabalhar”.