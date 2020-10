Goiânia terá primeiro hospital municipal veterinário no setor Balneário

O prefeito Iris Rezende (MDB) vistoriou nesta terça-feira (13) as obras do Centro de Saúde e Bem-Estar Animal, no setor Balneário Meia Ponte. O local está em processo de conclusão e contará com uma equipe composta por 12 médicos veterinários, sendo quatro clínicos gerais, quatro cirurgiões, dois anestesista e dois patologistas clínicos. Também haverá zootecnista, farmacêutico e biólogos.

“Faltava em Goiânia a estrutura de hospital veterinários, uma vez que a população de Goiânia tem amor pelos animais e as pessoas que não tinham condições de pagar um veterinário não conseguiam tratar seus animais de estimação. São criaturas que fazem parte da família e essa unidade vai dar sustentação a esse amor que temos pelos animais”, afirmou o prefeito.

Segundo o prefeito, a unidade será entregue até o fim do seu mandato.