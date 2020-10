Educação inclusiva promove autonomia e desenvolvimento de crianças e jovens com deficiência intelectual, revela pesquisa

Uma pesquisa realizada pelo CEPI – Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação do Instituto Jô Clemente (antiga Apae de São Paulo), revela que crianças e adolescentes que frequentam as salas de aula comuns apresentam ganhos consideráveis em aspectos como identidade, autonomia, comunicação, linguagem, expressão, relacionamento interpessoal e aprendizagem. “Esses alunos demonstram e expressam seus desejos e maior interesse pelas atividades propostas, mostrando-se questionadores em alguns momentos das aulas. Em relação à independência, eles são capazes de se locomover pelas dependências das escolas, dirigindo-se ao banheiro, bebedouro, refeitório, servindo-se e alimentando-se adequadamente nos horários de recreio. No que diz respeito à comunicação e expressão, a maioria consegue transmitir suas ideias e se fazer entender por meio de gestos ou imagens, mesmo quando ainda não há comunicação oral”, conta Roseli Olher, autora do estudo e supervisora do Atendimento Educacional Especializado (AEE) do Instituto Jô Clemente.

A pesquisa contemplou ainda a análise do desenvolvimento de crianças e adolescentes matriculados em escolas especiais. “Nesses casos, o desenvolvimento não é o mesmo, infelizmente. Foram identificados poucos avanços quanto à autonomia, aprendizagem e comportamento social. Os alunos permaneceram com atitudes infantilizadas, comportamentos inadequados, dificuldades para enfrentar e resolver conflitos, vocabulário restrito e fora de contexto quando solicitados para exporem suas ideias e se fazerem entender perante os colegas e adultos, demonstrando pouco interesse e iniciativa frente às propostas apresentadas. Em relação à autonomia e independência, ainda necessitavam de um profissional para acompanhá-los pelas dependências da escola”, comenta Roseli.

Com o cenário apresentado no estudo, o Instituto Jô Clemente está reforçando seu posicionamento a favor da inclusão de alunos com deficiência na escola regular comum, junto aos demais estudantes sem deficiência. Em 1º de outubro de 2020, a Organização publicou em seu site (ijc.org.br) nota em que se mostra indignado com o Decreto nº 10.502, de 30 de setembro de 2020, que “institui a Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida”.

Para Roseli, a medida representa um retrocesso, uma vez que a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) garante o acesso de todas as pessoas com deficiência à educação regular comum. “Essa alteração pode ampliar a exclusão, a segregação. É importante que crianças e adolescentes com deficiência sejam incluídos na sociedade e tudo começa na infância, na idade escolar. Para quem tem algum atraso no desenvolvimento neuropsicomotor ou uma deficiência intelectual, essa importância é ainda maior, porque sabemos que a socialização é fundamental no desenvolvimento, na aprendizagem e na conquista de autonomia”, diz. “O que esse estudo que apresentamos nos mostra é que a educação inclusiva traz ganhos para os alunos com e sem deficiência. Quando falamos em deficiência intelectual, que é o foco de atuação do Instituto Jô Clemente, esses ganhos são relevantes porque são nesses casos que ainda encontramos as maiores barreiras sociais”, completa.

Desde 2010, com o encerramento das atividades da escola especial do Instituto Jô Clemente, a Organização oferece o Atendimento Educacional Especializado (AEE), com o objetivo de identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras e garantam a plena participação dos alunos no ensino comum. É importante lembrar que as práticas desenvolvidas no AEE são diferentes das realizadas em sala de aula comum, por isso o serviço não é substitutivo à escolarização e dever ocorrer no contraturno escolar. “Esse serviço é muito importante para que a criança e o jovem com deficiência intelectual avancem nos aspectos sociais e cognitivos”, explica.

Além do apoio aos alunos, a Organização promove capacitação aos educadores das escolas municipais. “Ao longo dos anos, nós entendemos que a educação especial segregava ao invés de incluir e não trazia os resultados esperados em aprendizagem e autonomia. Os alunos conheciam apenas o mundo da deficiência e era necessário dar a eles a oportunidade de conhecer o mundo como um todo”, finaliza Roseli.

O Instituto Jô Clemente conta também com o Serviço de Socioeducação, que tem como objetivo preparar e apoiar jovens e adultos com deficiência intelectual para a vida social. As ações socioeducativas desenvolvidas no espaço de convivência favorecem o desenvolvimento das competências e habilidades para promoção da autogestão e autonomia da pessoa com deficiência intelectual. Os jovens passam por um processo de elaboração do Plano Individualizado de Atendimento (PIA), que leva em conta suas potencialidades, limitações e subjetividades. Esse plano é construído pela pessoa com deficiência e sua família, em conjunto com a equipe técnica, que irá nortear o trabalho a ser desenvolvido. O PIA parte da avaliação da equipe do Instituto Jô Clemente para a definição dos objetivos singulares de cada jovem ou adulto com deficiência intelectual, contudo, ele é constantemente atualizado, considerando o alcance das metas estabelecidas.

Atualmente, são realizadas oficinas de esportes, artes plásticas, dança, teatro e musicalização. Essas atividades fortalecem a identidade pessoal, cultural e social de cada indivíduo, contribuindo para o convívio social, reflexão e exercício da cidadania. A equipe da Organização é formada por educadores sociais com formação em Educação Física, Teatro, Dança, Artes Plásticas e Música, com o apoio técnico de profissionais das áreas de Psicologia, Terapia Ocupacional, Pedagogia e Serviço Social.