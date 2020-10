Vanderlan visita Assembleia Legislativa de Goiás

O candidato Vanderlan Cardoso (PSD) e o vice Wilder Morais (PSC) fizeram uma visita na manhã desta quarta-feira, 14, à Assembleia Legislativa de Goiás. Eles foram recebidos pelo presidente da Casa, Lissauer Vieira (PSB) e por deputados de diversos partidos, para falar de futuras parcerias entre o legislativo estadual e a Prefeitura de Goiânia.

“Fomos muito bem recebidos, Wilder eu e minha equipe, pelo presidente Lissauer e deputados da Casa. Todos nós temos de unir forças para que esse novo momento que Goiânia vai viver seja o mais próspero possível. E parcerias com os deputados são importantíssimas nesse processo, em busca de recursos e projetos”, destacou Vanderlan.

O deputado Lissauer agradeceu a visita e a recepção dos deputados a Vanderlan e falou da trajetória do candidato. O presidente reforçou a necessidade de parceria entre os poderes e ainda brincou que, caso Vanderlan seja eleito, os dois serão vizinhos, com a nova sede da Alego sendo inaugurada em novembro, bem ao lado do Paço Municipal.

“Vamos precisar da Assembleia na criação das regionais, cidade da música e revitalização do centro. Essa é a nossa oportunidade de fazer a transformação que Goiânia mecere”, enfatizou o candidato a vice, Wilder Morais, que ainda lembrou que a atual legislatura tem 13 deputados que foram vereadores e 18 tem base em Goiânia, como Thiago Albernaz (SD), que foi vice de Vanderlan em 2016 e tem acompanhado ativamente as agendas de campanha.

Vanderlan reforçou que a união dos poderes é a melhor forma de cuidar da cidade. “Governo do Estado, Governo Federal e os Poderes Legislativos Estadual e Federal, juntos, podem fazer muito pela cidade. Temos de buscar as boas ideias em cidades do mundo todo e podem ter certeza que teremos uma parceria muito forte. O Projeto Família na Escola, por exemplo, é um que queremos implantar em Goiânia. Estamos com o estudo do impacto financeiro adiantado”, exemplificou.