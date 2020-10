Dupla Maluê embala Sarau do HGG desta quinta-feira

Velhas conhecidas do Sarau do Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG, Marcela Martinez e Luene Carvalho, que formam a dupla Maluê, ficam responsáveis pela apresentação musical desta quinta-feira, 15 de outubro, às 17 horas. Com músicas já consagradas no gosto popular, as artistas prometem embalar a tarde dos pacientes, acompanhantes e colaboradores ao som de canções como Menina Veneno, Asas do Prazer e Preciso te falar, dentre outras. Neste mês, todos os espetáculos do Sarau do HGG serão realizados por mulheres, em alusão ao Outubro Rosa, que busca conscientizar sobre o câncer de mama.

Mais que um espetáculo musical, a dupla Maluê espera levar uma verdadeira transformação ao dia de todos os usuários do HGG. “Nós acreditamos muito no poder que a música tem na nossa vida, o poder de transformar, de levar alegria e proporcionar reflexão sobre tudo que há de melhor. A música é capaz, inclusive, de fazer com que a fé cresça e a esperança nasça. É isso que nossa dupla Maluê tenta levar para as pessoas”, comenta a cantora Marcela Martinez.

Sobre o projeto Sarau do HGG, Luene Carvalho garante que é sempre uma grande alegria poder contribuir com a recuperação da saúde e com o bem-estar de todos aqueles que estão no hospital. “A gente está muito feliz, não é a nossa primeira vez nessa apresentação, embora seja nossa primeira vez em formato virtual, então estamos bem à vontade, bem confiantes com o impacto dessa apresentação, uma vez que a música chega a todos os lugares. Esperamos que todos recebam nossa apresentação, que foi feita com bastante carinho”, afirma a artista.

O Sarau é realizado todas as quintas-feiras no HGG e tem o objetivo de entreter e divertir os pacientes do hospital com apresentações musicais. As apresentações fazem parte do projeto de humanização da unidade e são realizadas voluntariamente por artistas convidados. Durante a pandemia do novo coronavírus, essas apresentações são realizadas de forma virtual e reproduzidas nas TVs do Centro de Terapia Intensiva (CTI), nos autofalantes das enfermarias e nos celulares dos pacientes, acompanhantes e colaboradores. Para aqueles com dificuldades com tecnologias, um tablet institucional é utilizado para exibir essas apresentações.