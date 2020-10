Concurso da Polícia Civil do DF possui 1,8 mil vagas

Segundo informações do Gran Cursos Online, empresa especializada na capacitação de candidatos para concursos públicos no Brasil, a Polícia Civil do Distrito Federal está com o processo seletivo em andamento, que destina à contratação de 1,8 mil profissionais para atuar na área de segurança pública como Agentes. Os salários são de até R$ 8.698,78.

As inscrições do concurso para Agente foram encerradas no dia 08/09/2020, às 18h, no site da Cebraspe, que é a banca organizadora. Diversos cronogramas de inscrições e fases dos concursos tiveram que ser alterados devido a pandemia que atingiu o Brasil e o mundo. Consequentemente, os concursos públicos estão sendo postergados, incluindo o da PCDF, que estava com a prova inicialmente prevista para ocorrer no dia 18 de outubro deste ano e foram adiadas. Ainda sem previsão para acontecer, gera enormes expectativas dos concurseiros.

De acordo com o edital, as vagas são para o nível superior, com graduação em qualquer área. A distribuição das vagas são para atividades relacionadas a investigação de atos ou fatos que caracterizem ou possam caracterizar infrações penais; auxiliar a autoridade policial no cumprimento das atividades da polícia judiciária; coordenar ou executar operações de natureza policial ou de interesse de segurança pública, além de outras atribuições inerentes ao cargo, previstas em legislação específica, inseridas no art. 99 do Regimento Interno da PCDF, aprovado pelo Decreto Distrital nº 30.490, de 22 de junho de 2009. Veja abaixo a disposição:

Cargo Vagas Agente 600 + 1.200 (CR)

Confira o mapeamento do Gran Cursos Online, com base nas informações divulgadas no edital da Cebraspe:

DEMANDA DE CANDIDATOS POR VAGA INSCRITOS VAGAS DEMANDA TOTAL DEMANDA AMPLA CONCOR- RÊNCIA INSCRITOS CANDIDA- TOS COM DEFICIÊN-CIA DEMANDA CANDIDA- TOS COM DEFICIÊN- CIA INSCRITOS CANDIDA- TOS COTISTAS DEMANDA CANDIDA- TOS COM COTISTAS 88894 600 + CR 148.16 197.54 864 28.80 15528 129.40

A primeira etapa do processo seletivo será composta pelas provas: objetiva e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório. Exames biométricos e avaliação médica, prova de capacidade física, avaliação psicológica e sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório. Já a segunda etapa do concurso consiste no curso de formação profissional, de caráter eliminatório e classificatório.

Além disso, a prova objetiva contará com 120 questões, sendo 70 questões de Conhecimentos Específicos, sobre noções de Direito Administrativo, Constitucional, Penal e Processual Penal, noções de Direitos Humanos e entre outros, e 50 questões de conhecimentos gerais da Língua Portuguesa, Inglesa, conhecimentos sobre o Distrito Federal, Legislação e Raciocínio Lógico. O candidato deverá classificar cada item como certo (C) ou errado (E). Na prova discursiva, que valéra 30 pontos, o candidato deverá escrever um texto dissertativo sobre um tema escolhido pela banca sobre atualidades.