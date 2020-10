Governo divulga lista de contemplados do Pró-Atleta

O governador Ronaldo Caiado anunciou, durante live nesta sexta-feira, 16, a lista dos 600 beneficiários do Pró-Atleta. O programa, que é gerido pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), oferece bolsas para auxiliar os atletas goianos de alto rendimento. “Levar o esporte adiante é uma política de governo do Estado”, garantiu. “Sempre em total sintonia com a educação e a saúde”, complementou. Neste final de ano serão investidos R$ 750 mil e, em 2021, a previsão é destinar outros R$ 3 milhões ao projeto.

O Pró-Atleta foi paralisado em março devido aos decretos com medidas de prevenção à Covid-19, que incluíam restrições para acesso a locais de treinamento, como as academias e/ou espaços com aglomeração de pessoas. Diante das flexibilizações, o Estado retomou o programa com o anúncio dos contemplados, distribuídos por 47 municípios goianos. Segundo o titular da Seel, Rafael Rahif, “eles irão receber três parcelas em 2020 e já estão selecionados para o programa de 2021”. A previsão é de 12 parcelas no ano que vem.

Em vídeo veiculado durante a live, o secretário de Esporte e Lazer agradeceu a compreensão dos atletas, em virtude do ano difícil pelo enfrentamento da pandemia, e ressaltou que a retomada do Pró-Atleta representa “uma vitória e é motivo de muita alegria”. “Agradeço ao nosso governador, pela participação efetiva neste programa que nos ajuda muito a fomentar o esporte”, afirmou.

São beneficiados atletas de modalidades individuais ou coletivas, nas categorias estudantil, estadual e nacional, com bolsas de R$ 250, R$ 500 e R$ 750, respectivamente. O programa ainda destina 10% do total de bolsas ao paradesporto. A lista de contemplados pode ser acessada no site da Seel (www.esporte.go.gov.br).