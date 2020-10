CNH Social: lista de contemplados sai dia 30

A lista com os candidatos classificados para o programa CNH Social, desenvolvido pelo Governo de Goiás, deve ser divulgada no próximo dia 30 de outubro. Como ocorreu com as inscrições, o resultado será divulgado exclusivamente no site do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás, www.detran.go.gov.br.

Mais de 45 mil candidatos concorrem a 4.014 vagas oferecidas para quem deseja obter, mudar ou adicionar gratuitamente a categoria da Carteira Nacional de Habilitação.

Esta etapa do programa atingiu recorde de inscrições válidas. São 2.213 concorrentes à CNH Rural, 37.968 à modalidade Urbana e 5.199 à Estudantil, totalizando 45.380 candidatos habilitados. A primeira edição teve 90.355 inscritos.

Desses, apenas 25.393 se encaixavam nos critérios. Isso porque o filtro dos candidatos aptos ocorria após as inscrições. Com o aprimoramento do sistema feito nesta edição, a seleção dos postulantes com condições para concorrer a uma das vagas passou a ser prévia.

Os candidatos devem ficar atentos à publicação da lista dos selecionados. A autarquia não envia mensagens avisando. Na ocasião do anúncio, serão divulgados também os prazos a serem cumpridos.

Os classificados deverão realizar a matrícula online e, posteriormente, entregar os documentos necessários e ativar o Registro Nacional de Carteira Nacional de Habilitação em uma unidade de atendimento do Detran-GO, Vapt Vupt ou Ciretran. O candidato que não cumprir o prazo será desclassificado automaticamente.

Esta etapa traz regras mais humanizadas e socialmente adequadas para o desempate dos candidatos inscritos. Na categoria estudantil, por exemplo, substituiu-se a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) pela média obtida no ensino médio da rede pública estadual de Goiás, apurada pela Secretaria de Estado da Educação.

Também são critérios de desempate, a renda familiar per capita, o número de componentes do grupo familiar, a existência de benefício social, data e hora da inscrição, maior idade.