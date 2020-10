Com suspeita de infecção por Covid-19, Maguito faz teste nesta terça

Maguito Vilela (MDB), candidato à prefeitura de Goiânia, suspendeu a agenda presenciais desta segunda-feira, 19, e de manhã terça, 20, por suspeita de Covid-19, orientação veio do seu pneumologista.

De acordo com a assessoria do emedebista, no sábado, 17, Maguito teve coriza, e no dia seguinte, ficou em estado febril. Ainda conforme informou assessoria, Maguito irá realizar o teste RT-PCR na manhã de terça-feira.

O resultado deverá ser divulgado ainda no final da manhã. A agenda remota não foi suspensa e os compromissos permanecem.

Por meio de nota, a assessoria comunicou a possível contaminação por Covid-19 e, por consequência, a suspensão da agenda. Confira:

A assessoria do candidato a prefeito de Goiânia pelo MDB, Maguito Vilela, informa que ele apresentou no domingo (18) sintomas semelhantes a uma sinusite, com perda de voz e coriza. O candidato já havia cancelado parte da agenda de ontem e desta segunda-feira, em virtude do luto pela perda do amigo João Rodrigues, e resolveu se isolar em casa até fazer o teste para detectar se está com a Covid-19. Maguito, que é acompanhado por um médico da família, se sente bem e está despachando de forma remota com a equipe de campanha e apoiadores. Por orientação médica, o teste de Covid-19 deve ser realizado na manhã desta terça-feira, para evitar o risco de um exame precoce apresentar um falso negativo.