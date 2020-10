Decreto da Prefeitura libera realização de celebrações religiosas em qualquer dia da semana

A Prefeitura de Goiânia divulgou nesta terça-feira, 19, o decreto 1.850, que altera o art. 7° do Decreto 1.313, de 13 de julho de 2020, autorizando a realização de cultos, missas, celebrações e reuniões coletivas das organizações religiosas em qualquer dia da semana, desde que obedecidos os protocolos do Decreto estadual e os protocolos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), com a redução de 50% de sua capacidade de pessoas sentadas.

Segundo o decreto, considerou-se para o relaxamento “os impactos sociais e econômicos, com a permanente possibilidade de revisar as abordagens à medida que mais evidências científicas aparecerem. Para o cumprimento do disposto no Decreto deverão ser obedecidos os protocolos sanitários estabelecidos em Nota Técnica pela Secretaria Municipal de Saúde.