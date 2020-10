Maguito Vilela pega Covid-19 em plena campanha eleitoral

O candidato à prefeitura de Goiânia Maguito Vilela (MDB) anunciou hoje que o resultado do seu exame foi positivo para Covid-19. Ontem o emedebista sentiu alguns sintomas leves, como coriza e rouquidão. A agenda foi cancelada pelos próximos dias e seu isolamento será em casa.

Nota da assessoria:

A assessoria do candidato a prefeito de Goiânia pela coligação Pra Goiânia Seguir em Frente, Maguito Vilela (MDB), informa que ele fez no final da tarde de ontem o exame do tipo RT-PCR e testou positivo para a Covid-19. Maguito tem sintomas leves da doença, como coriza e rouquidão. Ele conta com acompanhamento médico. A participação do candidato em agendas presenciais nos próximos dias está cancelada.