Região Noroeste será a próxima a receber a testagem ampliada de antígeno da Covid-19

Nesta décima segunda semana, a testagem ampliada de antígeno da Covid-19, realizada pela a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria de Saúde (SMS), ocorrerá na quarta-feira, 21, e quinta-feira, 22. O local escolhido foi a Escola Municipal São José, no Parque Maracana, Conjunto Primavera, região Noroeste, das 8h às 17h, nas modalidades drive thru e pedestre.

“O bairro foi escolhido por ser mais isolado, possuir uma grande quantidade de pessoas, mais de 20 mil, e também por apresentar um alto índice de disseminação do vírus.” explica o superintende de Vigilância em Saúde Yves Mauro Ternes.

Para realizar o agendamento e conferir a lista dos bairros contemplados, a população dos 60 bairros da região Noroeste, que se interessarem em fazer o teste, devem acessar o site da SMS por meio do link: https://saude.goiania.go.gov.br/goiania-contra-o-coronavirus/testagem-covid-19-agendamento-online-regioes/.

No local reservado, deverão informar o CPF e nome do bairro onde moram e no dia do teste precisarão apresentar o comprovante de endereço.

Os testes de antígeno podem ser realizados em pessoas que tenham acima de 12 anos e que não apresentem sintomas. A orientação para aqueles que tiverem algum sintoma é procurar uma unidade de saúde. O teste de antígeno é realizado a partir do material coletado no nariz com swab, que são espécies de hastes flexíveis. O resultado fica pronto em cerca de 20 minutos após a coleta.