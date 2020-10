Vanderlan sobe na pesquisa espontânea, Maguito segue em segundo

Com mais da metade dos eleitores tendo declarado que tem pouco ou nenhum interesse em participar das eleições deste ano, de acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto Grupom, Vanderlan Cardoso (PSD) subiu seis pontos nas intenções de voto no levantamento espontâneo, quando não são apresentados os nomes dos concorrentes à prefeitura de Goiânia e se consolidou na liderança da disputa.

O crescimento de Vanderlan é real, pois está acima da margem de erro, que é de 4,1% para mais ou para menos, o que mostra a verdadeira intenção do eleitor em eleger o candidato, faltando menos de um mês para as urnas. Vanderlan passou de 14,2 em nove de outubro para 20,2% na última segunda-feira, 20/10. No primeiro levantamento, o índice de eleitores indecisos era de 57,5% e caiu para 35,3% da pesquisa desta semana.

Outro dado relevante é a estabilidade de Vanderlan em todas as regiões da cidade. Na Centro/Sul, ele tem 22,1% dos votos, contra 18,1% do segundo colocado, Maguito Vilela (MDB). Na Leste, os números são praticamente os mesmos. Já na região Noroeste, umas das mais populosas da cidade, Vanderlan tem quase o dobro, com 15,7% a 8,3% do emedebista. Na Oeste, a diferença é 4 pontos, 20,7% a 16,7%.

Estimulada

Na pesquisa estimulada, quando é apresentada uma cartela e a pergunta “Destes políticos, que são candidatos a Prefeito de Goiânia, em qual votaria se a eleição fosse hoje?”, 28,9% do eleitores responderam que o candidato é Vanderlan Cardoso. Ele aparece 7 pontos à frente de Maguito Vilela, que tem 21,9% e 17,3% de distância da terceira colocada, Delegada Adriana Accorsi (PT). O índice de eleitores indecisos é de apenas 10,3%.

O Instituto Grupom foi às ruas entre os dias 16 e 18 de outubro, ouviu 603 eleitores, e a pesquisa registrada com número GO 07142/2020 tem margem de erro de 4,1% e 95% de índice de confiança.