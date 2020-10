Cinco cursos da UEG alcançam nota 4 no Enade

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) tem cinco cursos, entre os 12 avaliados, com nota alta no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), que foi divulgado nesta terça-feira (20/10) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os cursos obtiveram nota 4 (em uma escala que vai de 1 a 5) com base nas provas realizadas em novembro do ano passado com alunos concluintes. Para o Ministério da Educação (MEC), as notas 4 e 5 são consideradas excelentes.

Além disso, quatro cursos da UEG tiveram nota 3, considerada boa, e apenas três ficaram com nota 2, baixa. Outro fato positivo é que nenhum curso teve nota mínima (1), ou seja, que é uma recomendação para ser suspenso.

Os cursos da instituição com melhor avaliação pelo Enade, todos com notas 4, foram: enfermagem (Ceres), farmácia (Anápolis), fisioterapia (Goiânia), arquitetura e urbanismo (Anápolis) e engenharia civil (Anápolis). Chama a atenção o caso de enfermagem, em Ceres, que subiu de nota 3 (que já é considerada boa pelo MEC) para 4, que é o mesmo conceito do curso de enfermagem da Universidade de Brasília (UnB), por exemplo. Gestão do agronegócio, em Mineiros, também se destaca por já ter estreado no Enade com nota 3.

Além disso, a UEG vem demonstrando um quadro de estabilidade nas notas em relação aos anos anteriores, inclusive com avaliações altas. Farmácia, engenharia civil e arquitetura e urbanismo, todos em Anápolis, e fisioterapia, em Goiânia, se mantiveram com notas 4 da última avaliação para a atual. Já agronomia, em Ipameri e Palmeiras de Goiás, farmácia, em Itumbiara, e estética e cosmética, em Goiânia, continuaram com notas 3. Enquanto isso, engenharia florestal, em Ipameri, e agronomia, em Edéia, se mantiveram com notas 2. Apenas enfermagem, em Itumbiara, teve redução de nota, de 3 para 2.