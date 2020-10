Vagas de trabalho: Sine Municipal tem mais de 30 ofertas nesta quinta-feira

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Diretoria de Atendimento ao Trabalhador da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec), informa que há 37 vagas de trabalho disponíveis para serem preenchidas nesta quinta-feira, 22. Somente em setembro, mais de 500 profissionais foram encaminhados para o mercado de trabalho. Os interessados devem entrar em contato por telefone para agendamento de atendimento.

Dessas 37 vagas, 6 são para atendente balconista, 3 para empacotador e 6 para técnico de comutação telefônica. Para o interessado agendar atendimento, basta entrar em contato pelos telefones: 3524-1476 e 3524-2708. Já o empresário interessado em disponibilizar vagas pode ligar para o Sine e fazer a oferta pelos novos telefones: 3524-6035; 3524-6102 ou 3524-1306.

O Sine está todo automatizado, até com encaminhamento ao empregador por meio do celular do trabalhador com o perfil da vaga ofertada, conforme dados registrados em cadastro no sistema. O diretor de atendimento ao trabalhador, Gustavo Abdo, informa que o atendimento é personalizado e toda vez que o trabalhador procura oportunidade no Sine ele é encaminhado para pelo menos 3 vagas em locais distintos. “Para que o trabalhador tenha acesso à vaga é necessário realizar um cadastro com os dados profissionais e pessoais. Na sequência, ele recebe um QR Code para que consiga acessar pelo celular as vagas disponíveis no sistema. Esse código só pode ser recebido de forma presencial, mas é muito rápido e fácil”, indica o diretor.

O empresário que faz a oferta da vaga tem direcionado para a sua empresa um trabalhador já selecionado conforme a demanda divulgada. Esse empregador também poderá fazer seleção desses trabalhadores encaminhados presencialmente, já que para a mesma vaga são direcionados pelo menos três perfis de trabalhadores com as mesmas características e critérios solicitados pelo empresário.