“Candidato que critica injustamente perde voto”, destaca Iris Rezende

O prefeito Iris Rezende (MDB) comentou as críticas feitas por alguns candidatos à prefeitura de Goiânia sobre sua administração. “Se eu fosse candidato de primeira viagem, de primeira eleição, até estaria preocupado com as críticas. Agora, sou muito conhecido, principalmente em Goiânia. Muitas vezes, os que falam injustamente estão é perdendo voto, não ganhando. Até porque mostra de cara a seriedade de quem quer ser prefeito. Minha vida é completamente aberta, eu trabalho é fazendo mutirão, é junto da população”, destacou Iris durante a frente de serviços da região Sudoeste.

A agenda matutina do prefeito envolveu ainda a vistoria da ampliação da Escola Municipal Ana das Neves de Freitas (Rua C – 6 Qd.10, Lt.7 – Setor Chácara do Governador), onde entregou escrituras do Parque Atheneu; a inauguração e a revitalização da Praça do Parque Santa Cruz (Av. Professor Alfredo e Castro, Qd.1, Lt.14); vistorias das obras da duplicação da Avenida Engler; entrega a revitalização da Praça do Jardim Mariliza (Avenida Aristóteles, Qd.23, Lt.14) e a inauguração da Praça do Residencial Vale das Brisas (Rua VB-6, Qd.6, Lt.8).

Na semana passada, o prefeito já havia vistoriado as obras de duas unidades de Saúde da Família (USF), Alto do Vale e São Carlos, ambas na região Noroeste, e do primeiro Centro de Saúde Veterinário de Goiânia, todas em fase de conclusão. Na ocasião, Iris entregou a revitalização do Centro de Saúde da Família (CSF) do São Judas Tadeu e entregou praças e salas modulares na região.