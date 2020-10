Iris: Não vou participar desta campanha e acabou

O prefeito Iris Rezende (MDB) foi incisivo nesta sexta-feira (23) ao falar sobre a utilização da sua imagem nos programas eleitorais do candidato à prefeitura de Goiânia Maguito Vilela (MDB). “Vocês têm que perguntar para ele (sobre a utilização da minha imagem). Eu disse e estou cumprindo: não vou fazer campanha, não vou participar desta campanha e acabou”, destacou o prefeito.

Iris respondeu ainda sobre a possibilidade de votar no segundo turno. “Eu não sou homem de ficar com conversinha, que fala uma coisa hoje e amanhã outra. Eu sou homem de posição e, se cheguei onde cheguei, é porque tenho posição. Eu já falei que não vou participar de nada e não vou mesmo”, afirmou. Recentemente o emedebista disse em uma reunião com professores que, neste ano, não irá nem votar.

As declarações de Iris foram dadas durante uma frente de serviços, nesta sexta-feira (23), que vistoriou e entregou obras no Parque Atheneu, Brisas do Cerrado, Parque Santa Cruz, Jardim Mariliza, Chácara do Governador e Vale das Brisas.