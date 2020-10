Pesquisa Big Data: Vanderlan tem 11 pontos de vantagem em relação ao Maguito

Pesquisa RealTime Big Data/CNN Brasil, divulgada nesta sexta-feira (23), mostra liderança de Vanderlan Cardoso (PSD) na corrida pela prefeitura de Goiânia com 28% das intenções de voto. Maguito Vilela (MDB) está em segundo lugar, com 17%; e Adriana Accorsi (PT), em terceiro, com 13%.

Os números foram comemorados por Vanderlan, durante um adesivaço realizado na Praça Tamandaré junto com o governador Ronaldo Caiado (DEM). “Nós já estávamos com saudade de estar no meio do povo, nas praças fazendo campanha. E agora a pouco saiu mais uma pesquisa que mostra a gente na frente. Agradeço ao governador por estar aqui. Ele não é homem de fazer de conta, ele vai pra rua, pede voto, cola adesivo. E ninguém vai nos tirar do rumo, pois com essa vontade não tem erro”, afirmou o candidato.

Caiado, que intensificou sua participação na campanha, nos últimos dias, chamou atenção para necessidade de intensificar o trabalho. “Agora é hora que eu peço a vocês. Agora é a hora de arrochar! De trabalhar! Eu conto os dias faltando pela frente. 22 dias pra chegarmos aí, nessa reta final. Vamos trabalhar, vamos ganhar”, destacou.

A pesquisa Real Time Big Data foi feita entre os dias 14 e 17 de outubro, a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.