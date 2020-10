Ministro da Educação confirma recursos para garantir segurança às escolas no retorno às aulas presenciais

O governador Ronaldo Caiado recebeu a confirmação do titular do Ministério da Educação (MEC), Milton Ribeiro, de que o governo federal irá repassar R$ 525 milhões, por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), para 117 mil unidades públicas de todo o país. A intenção é auxiliá-las na aquisição e contratação de serviços e equipamentos necessários para implementar os protocolos de segurança quando for definido o retorno às aulas presenciais. Ribeiro, contudo, não fez projeção sobre data para volta às aulas durante agenda em Goiânia neste sábado, 24, dia do aniversário da capital, onde cumpriu série de compromissos.

“Essa maneira com que o senhor governa o Ministério da Educação, a credibilidade que tem e o respeito do presidente da República são de altíssima relevância. Conseguimos também modificar a cultura no nosso Estado de Goiás”, afirmou Caiado, se referindo à gestão desburocratizada e descentralizada que implantou na administração pública.

O Governo de Goiás, assim como a União, faz o repasse direto de recursos para os Conselhos Escolares das unidades de ensino, seja por meio do PDDE ou de outros programas como o Equipar – este último lançado no Dia do Professor, 15 de outubro, junto com a segunda etapa do Reformar.

Os compromissos do ministro começaram logo cedo com uma visita ao Paço Municipal; seguida de agenda no Hospital das Clínicas de Goiás (HC), unidade vinculada à Universidade Federal de Goiás (UFG) e administrada pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), ligada ao MEC. O ministro ainda participa de uma reunião no Palácio das Esmeraldas com o governador e secretários de Estado.

Milton Ribeiro elogiou as condutas de Caiado e do prefeito de Goiânia, Iris Rezende. “Hoje é aniversário da cidade e estamos aqui para falar sobre Educação. Isso é raro e admirável. Estou na companhia de dois gestores admiráveis nacionalmente, que honram os votos e a confiança popular”, enfatizou.

Sobre as atividades presenciais nas escolas, o ministro disse que o governo federal tem feito um grande esforço para garantir o retorno seguro de todos. “Nós, do MEC, mandamos e distribuímos R$ 525 milhões, não para prefeituras e Estados, mas para as escolas, para que elas tenham condições a mais de comprar equipamentos de proteção individual (EPIs) e insumos”, detalhou. Verba no valor de R$ 4 bilhões, continuou Ribeiro, também está garantida até o final do ano para as escolas públicas.