MRV oferece oportunidades de trabalho em três cidades goianas

A MRV está com oportunidade para 45 profissionais autônomos se credenciarem à companhia como corretores de imóveis para atuação em Anápolis, Goiânia e Aparecida de Goiânia. Para participar da seleção o interessado deve enviar o currículo para o e-mail vagasmrvgo@gmail.com com o assunto “corretor de imóveis”. As oportunidades são por tempo indeterminado.

Os candidatos devem preencher alguns pré-requisitos como ter o ensino médio completo, boa comunicação, dinamismo, facilidade para trabalhar com ferramentas digitais e experiência com vendas em qualquer área. Os selecionados passarão por processo de capacitação técnica e comportamental e terão à disposição uma plataforma online para realizar as vendas.