CIEE recebe especialistas para debater habilidades do futuro no mundo do trabalho

O evento, que será realizado no dia 29 de outubro, quinta-feira, às 16h, terá a participação de Diego Macedo dos Santos, professor no Master de Gestão da Experiência do Consumidor na ESPM e diretor de Inteligência da Informação na Infracommerce, Nathália Tramontina, sócia-fundadora e diretora de Educação Corporativa do Portal de Ideias, e Marcelo Nóbrega, executivo e investidor de startups de RH. A mediação será de ​Marcelo Gallo, superintendente Nacional de Operações do CIEE.

O debate também faz parte das ações promovidas pelo CIEE Educação, plataforma de soluções em educação do CIEE, cujo propósito é desenvolver novas habilidades pessoais e profissionais, atendendo às expectativas de instituições de ensino, corporações e empresas – e da qual o Portal de Ideias faz parte.

O Webinar CIEE “Habilidades do futuro e a dificuldade de preencher vagas nas empresas” será transmitido, ao vivo, nos canais oficiais do CIEE no Youtube, LinkedIn e Facebook.