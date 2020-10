Colégio Integrado e Saber Educação promovem 2ª edição do projeto Saber Talks 

Ler, brincar, escutar, imaginar, criar. O dia a dia das crianças é repleto de experiências que fortalecem o seu desenvolvimento e a sua capacidade de ressignificar o mundo à sua volta. A partir dessa reflexão, o Colégio Integrado, em parceria com a Saber Educação, realiza a 2ª edição do Saber Talks que terá como tema: Jornada do Saber – diálogo e experiências educacionais na infância.

Serão quatro edições online, gratuitas, nos dias 27 e 29 de outubro e nos dias 03 e 05 de novembro, sempre às 19h e com a mediação de Juliana Diniz, diretora pedagógica da Saber.

Para abrir o encontro, no dia 27 de outubro, o bate-papo é com o premiado Ilan Brenman, um dos principais escritores de literatura infantil do Brasil, com mais de 70 livros publicados no mundo, mestre e doutor pela faculdade de Educação da USP e bacharel em Psicologia pela PUC – SP. Brenman falará sobre a importância da leitura no desenvolvimento cognitivo e na construção do imaginário das crianças.

O 2º encontro, no dia 29 de outubro, a educadora e atriz Edi Fonseca falará sobre como a contação de histórias amplia o repertório e ajuda a construir a personalidade das crianças. No 3º encontro, que acontece dia 3 de novembro, o universo dos brinquedos de sucata e sua contribuição para a formação motora e conscientização ambiental dos pequenos entra em cena com Estéfi Machado, especialista no brincar.

Para encerrar a programação, o 4º encontro, que acontece no dia 5 de novembro, terá Mario Sergio Cortella, filósofo, escritor, educador, professor universitário com Mestrado e Doutorado em Educação pela PUC-SP e Adriana Friedman, escritora, formadora e pesquisadora na área da infância e do brincar, Mestre em Educação e Doutora em Antropologia, para trocar ideias sobre a importância de se construir experiências significativas na infância.

Para participar das lives da Jornada do Saber, basta se inscrever no site: https://jalanlive.com/#/jornadadosaber/home