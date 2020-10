Enel troca cerca de 2 mil lâmpadas em Goiânia e Aparecida 

O projeto Troca de Lâmpadas, que integra o programa Luz Solidária da Enel Distribuição Goiás, vai trocar cerca de 2 mil lâmpadas de moradores do bairro Vila Santo Afonso, em Goiânia e do Setor Colina Azul, em Aparecida de Goiânia, nesta semana. Cada cliente poderá realizar a troca de até seis lâmpadas incandescentes ou fluorescentes – exceto modelos tubulares -, que têm alto consumo de energia, por outras de LED, que são até 80% mais econômicas e duram 10 vezes mais que os modelos mais antigos.

Quarta (28) a quinta (29), serão visitados os clientes do entorno do Grupo Pela Vidda Goiânia, no bairro Vila Santo Afonso. Já na sexta-feira (30) e sábado (31) os agentes estarão na vizinhança do Projeto Crescer Colina Azul, no Setor Colina Azul. O horário é das 8h às 17h30.

As trocas serão realizadas em parceria com o Grupo Pela Vidda Goiânia e o Projeto Crescer Colina Azul, entidades beneficiadas pelo Programa Luz Solidária Enel. Devido ao atual cenário de pandemia, esta edição do projeto funcionará em um novo formato. Representantes das instituições farão contato prévio com seus beneficiados e com moradores dos bairros, indicando a data e o horário da ação e realizando o agendamento para as trocas. É importante destacar que além desta medida para evitar aglomeração, os colaboradores envolvidos tomarão todos os cuidados necessários para evitar a propagação do Coronavírus.