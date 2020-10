Testagem ampliada de antígeno da Covid-19 retorna à região Norte

A testagem de antígeno da Covid-19 desta semana, realizada pela Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), retornará à região Norte e será realizada na quarta-feira, 28, e quinta-feira, 29, na Escola Municipal Professora Marília Carneiro Azevedo Dias, no bairro Jardim Guanabara III. Continuam as modalidades drive thru e pedestre, das 8h às 17h.

“Entramos na décima terceira semana de testagens e a escolha dos locais continua seguindo os mesmos parâmetros dos últimos dias: as regiões que apresentam maior número de internações nas últimas semanas, são selecionadas. Por isso, estamos retornando para a região Norte”, explica o superintendente em Vigilância em Saúde, Yves Mauro Ternes.

Para realizar o agendamento e acompanhar a listagem completa dos 102 bairros contemplados, os interessados em fazer o teste devem acessar o site da SMS, por meio do link: https://saude.goiania.go.gov.br/goiania-contra-o-coronavirus/testagem-covid-19-agendamento-online-regioes/. No local reservado, deverão informar o CPF e o nome do bairro onde moram e no dia do teste precisarão apresentar o comprovante de endereço.

Os testes são realizados em pessoas acima de 12 anos e que não apresentem sintomas. A orientação é que, aqueles que tiverem algum sintoma, devem procurar uma unidade de saúde. O teste de antígeno é realizado a partir do material coletado no nariz com swab, que são espécies de hastes flexíveis. O resultado fica pronto em cerca de 20 minutos após a coleta.

Vacinação

A SMS começa nesta semana a oferecer vacinas contra a febre amarela, no local da testagem ampliada para todas as pessoas a partir de 9 meses de idade a menores de 59 anos. É necessário levar o cartão de vacinação para fazer o controle de doses aplicadas anteriormente.

Também continuam sendo oferecidas vacinas contra sarampo e influenza (gripe), podem se vacinar contra sarampo quem tiver entre 20 e 49 anos, independentemente do número de doses tomadas anteriormente. No caso da gripe, podem se vacinar pessoas de todas as idades que ainda não foram imunizadas este ano.

Todas as vacinas só são administradas nas pessoas que apresentarem resultado negativo para a Covid-19.