Crer retoma os atendimentos eletivos

Adaptado às novas condições de biossegurança impostas pela pandemia da Covid-19 e seguindo rigorosos protocolos de segurança, o Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo – Crer retoma, gradativamente, os seus atendimentos eletivos. Com a equipe de profissionais preparada para atender ao usuário e seguindo recomendações internacionais de qualidade, os atendimentos serão retomados até atingir 50% da capacidade operacional da instituição.

Cumpre informar que, para se garantir a segurança do usuário e do profissional nesta retomada, são necessárias orientações sobre as novas rotinas de atendimento, bem como a respeito dos critérios de elegibilidade para os atendimentos ambulatoriais, as terapias e as cirurgias eletivas. As orientações são as seguintes:

• Todos aqueles que adentrarem nas dependências do hospital passarão por uma triagem.

• É obrigatório o uso adequado de máscaras para pacientes e acompanhantes.

• É preciso respeitar as demarcações de distanciamento social e a não aglomeração de pessoas.

• Estabeleceu-se um maior intervalo de tempo entre os atendimentos ambulatoriais para a adequada higienização dos ambientes e dos instrumentos utilizados.

Atendimento terapêutico e ambulatorial

Para os agendamentos das terapias, priorizam-se:

• Pacientes que têm maior risco de perda de função muscular etc.

• Pacientes com previsibilidade de alta.

• Ressalta-se que os atendimentos em grupos serão limitados.

Cirurgias eletivas

As cirurgias eletivas estão sendo retomadas desde segunda-feira, 26. Os critérios de agendamento seguem rigorosamente as orientações da Secretaria Municipal de Saúde (CE Circular nº 1084/2020/Sureps), dentre os quais, citam-se:

Todos os pacientes serão avaliados no pré-operatório quanto ao seu estado de saúde; revisão do planejamento cirúrgico; sintomas gripais e passarão por teste RT-PCR para detecção do Sars-Cov-2.

• Os pacientes serão avaliados criteriosamente quanto às comorbidades agravantes para Covid-19.

• Terão prioridade as cirurgias de menor complexidade e aquelas em que o tempo de espera tenha alto impacto na condição clínica do paciente.

Desde o início da emergência na saúde pública, o Crer ampliou o rigor com a higienização dos ambientes e com os processos assistenciais. Nesta grande mobilização, o envolvimento e a dedicação da equipe de profissionais permitem que sejam retomados, progressivamente, as atividades e os cuidados.